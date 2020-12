Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quante volte ci è capitato di fermarci davanti le bancarelle che vendono caramelle gommose dai mille colori e dalle mille consistenze? La reazione è sempre la stessa: si torna bambini in un batter di ciglio e gli occhi diventano due cuoricini pulsanti. Oggi ProiezionidiBorsa vuole parlare di una caramella in particolare, cioè gli orsetti gommosi. Chissà quanti ne avremo mangiati nel corso del tempo.

Ecco svelato cosa c’è dentro gli orsetti gommosi

Le forme di queste caramelle sono davvero infinite. Se ne contano a centinaia. Ma gli orsetti, forse più di altri tipi di caramelle, rappresentano una vera e propria icona per generazioni intere di ragazzi. Sono così irresistibili che nessuno ha il coraggio di rifiutarli quando ci vengono gentilmente offerti. Ma come sono fatti questi zuccherini morbidi? Ecco svelato cosa c’è dentro gli orsetti gommosi.

Ingredienti

Dietro pochi grammi di un prodotto così simpatico e attraente si nasconde un numero notevole di ingredienti. Facendo le giuste ricerche sui siti dei più importanti produttori di caramelle gommose possiamo reperire i dati che cerchiamo. Il primo ingrediente degno di nota è sicuramente il più intuibile: lo zucchero. Insieme a questo vi sono poi lo sciroppo di glucosio, il destrosio e i concentrati di frutta. Tra i gusti di frutta più gettonati compaiono gli agrumi, ma si contano anche mango, mela, kiwi, ribes e molti altri. Uno degli elementi cardine per ottenere il mitico orsetto è inoltre la gelatina di maiale. Questo ingrediente conferisce al confetto la consistenza morbida che il nostro palato ha imparato a conoscere.

Orsetti gommosi casalinghi

Se la voglia di orsetti ci assale, ma non abbiamo intenzione di comprare quelli industriali, possiamo pensare di produrli in casa. È meno difficile di quello che sembra e gli ingredienti utili sono facilmente reperibili. Tutto quello che ci occorre in questo caso è: gelatina alimentare, fecola di patate, acqua, miele, coloranti e il nostro succo di frutta preferito. In alternativa possiamo sempre dilettarci in cucina con la preparazione di altri dolci ben più gustosi come un’ottima crêpe alla crema di nocciola o magari un delizioso semifreddo all’amaretto.