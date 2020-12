Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Di facilissima realizzazione, questi biscotti al gorgonzola e sesamo sono uno di quei piatti che non è possibile non provare. Sono croccanti e col sesamo acquistano un gusto sfizioso. Ideali per un aperitivo in casa, vista la situazione di lockdown, sono di facilissima realizzazione e si preparano davvero in pochissimo tempo.

I biscotti al gorgonzola e sesamo, perfetti per l’antipasto, sono anche un’ottima idea per un regalo salato da fare alle amiche in vista del periodo natalizio.

Ecco la ricetta per realizzarli.

Ingredienti

100 gr di burro non salato a cubetti;

100 gr di gorgonzola;

50 gr di semi di sesamo;

100 gr di farina auto lievitante.

In un mixer o un robot da cucina, mettervi il burro e la farina. Far andare il mixer o il robot e ridurre il burro e la farina a una sabbia.

Tagliare il gorgonzola a cubetti e aggiungerlo al composto. Attenzione, si dovrà evitare di ottenere una poltiglia blu informe.

Su un piano di lavoro lavorare il composto ottenuto con le mani per ottenere un composto omogeneo. Questo ci serve anche per incorporare bene i formaggi. Avvolgere quindi il tutto in una pellicola e metterlo in frigo per una mezz’ora.

Riprendere il composto dal frigo e formare delle piccole palline, che andranno passate nel sesamo per far sì che si impanino bene nei semini.

Accendere il forno a 180° statico e cuocere i biscotti per circa 10 minuti. Dovranno uscire dal forno ben dorati e soprattutto sodi.

Attenzione alla lavorazione del burro e del gorgonzola con il mixer. Bisogna evitare che il burro si smonti e che il gorgonzola perda di elasticità.

Regolare quindi bene l’uso del mixer e stare molto attenti a come i due ingredienti interagiscono tra di loro.

Un occhio di riguardo va anche alla cottura. Dieci minuti vanno bene se i biscotti sono piccoli, quindi è meglio formare dei biscottini davvero piccini per permettere una rapidissima cottura.