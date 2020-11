Con il caldo o con il freddo, il semifreddo è uno dei dessert preferiti dagli amanti della buona cucina. Si tratta di un dolce al cucchiaio di facile preparazione che richiede poco tempo e una spesa minima. Ma soprattutto pochi semplici ingredienti. Se ne possono realizzare di mille gusti: al pistacchio, alle nocciole, alle fragole, al caffè, al torroncino e moltissimi altri. Oggi vediamo qual è la ricetta per un semifreddo all’amaretto perfetto.

Ingredienti per 4-6 persone

3 uova intere; 80 g di zucchero; 500 ml di panna vegetale; 250 g di amaretti; 1 fialetta di rum bianco; Gocce di cioccolato q.b.; Cacao in polvere q.b.

Preparazione del semifreddo all’amaretto

Veniamo ora ai passaggi necessari per ottenere il nostro squisito dopocena. Per prima cosa occorre separare gli albumi dai tuorli delle uova. In un contenitore facciamo montare con le fruste elettriche gli albumi, nell’altro montiamo i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto dalla consistenza corposa. Aggiungiamo gli amaretti. Ora, ai tuorli aggiungiamo anche la panna fresca già montata a neve in precedenza. Infine aggiungiamo gli albumi e la fialetta di rum bianco (se si preferisce si può usare un cucchiaio di Cointreau).

A questo punto si può versare l’intero contenuto in uno stampo per plum cake o nei contenitori di alluminio monodose. Non resta che mettere il nostro dolce nel freezer e attendere almeno 3 ore prima di servirlo. Una volta messo a tavola, bisogna aspettare circa 30 minuti prima di gustare il delizioso semifreddo all’amaretto che si può guarnire con un po’ di cacao in polvere (preferibilmente zuccherato), delle gocce di cioccolato e degli amaretti sbriciolati grossolanamente.

Consigli

Per rendere ancora più gustosa la ricetta si può preparare un fondo del semifreddo facendo scaldare in padella 50 g di burro al quale aggiungere gli amaretti sbriciolati. In alternativa al burro si può usare il miele, ma attenzione alle quantità. Ecco svelata la ricetta per un semifreddo perfetto all’amaretto.