Oggi ProiezionidiBorsa introduce ai suoi affezionati lettori un prodotto da forno della tradizione alsaziana. Ecco la ricetta originale dei favolosi brezel. Dolce o salato, questo pane dalla forma caratteristica è consumato in grandi quantità insieme a infiniti fiumi di birra durante la celebre Oktoberfest tedesca. Se ci viene voglia di un brezel tuttavia non dobbiamo necessariamente fare un biglietto aereo per Monaco di Baviera. Con un po’ di pazienza possiamo attrezzarci e prepararli nella nostra cucina.

Ingredienti per l’impasto di 10 brezel

250 ml di acqua (preferibilmente tiepida);

500 g di farina tipo “0”;

25 g di burro;

10 g di lievito di birra;

2 cucchiaini di zucchero;

12 g di sale fino

Ingredienti per la cottura

4 cucchiai rasi di bicarbonato;

2 lt di acqua;

sale grosso q.b.

Preparazione

Per prima cosa mettiamo la farina dentro un recipiente e creiamo una “fontana” al centro. Quindi versiamo una buona parte dell’acqua e aggiungiamo lo zucchero. Nel frattempo facciamo agire il lievito in un bicchiere d’acqua e lo uniamo agli altri ingredienti. A questo punto impastiamo il composto aggiungendo la parte restante di acqua, il burro e il sale fino. Continuiamo ad impastare fino ad ottenere una consistenza morbida. Ora il nostro impasto deve riposare nel recipiente fin quando non sarà aumentato il suo volume.

Quando il composto sarà sufficientemente cresciuto, lo dividiamo per il numero di brezel che desideriamo realizzare. Con le quantità indicate si possono ricavare una decina di pezzi. Stendiamo a mano le palline ottenute ottenendo dei lacci di pasta lunghi circa 40 cm.

È giunto il momento di dare forma ai nostri brezel: è molto facile, ma se non sappiamo come fare affidiamoci a un tutorial su YouTube. Di nuovo, facciamo riposare i nostri brezel a bassa temperatura per 45 minuti. In questo modo la superficie dell’impasto sarà più dura. Suggeriamo a questo punto di immergere i brezel in una pentola d’acqua portata a bollore con il bicarbonato. Qui li teniamo a mollo per pochi secondi per disporli poi sopra la carta da forno adagiata su una placca. Ora spolveriamo i brezel con il sale grosso e, se gradiamo, con dei semi di papavero.

Infine inseriamo la nostra ricetta nel forno preriscaldato a 180° per 25 minuti. Quando saranno ben dorati potremo toglierli dal forno e, finalmente, gustarli. Il consiglio è di accompagnarli a un birra freschissima.

