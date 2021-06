È decisamente il fiore dell’estate 2021. Insieme al geranio, l’ortensia ha conquistato il cuore degli appassionati di piante e fiori. Bellissime da esporre sui nostri balconi super colorati. Sono anche perfette da tenere in casa in vaso. All’entrata della nostra abitazione per arricchire l’ambiente o sul tavolo del soggiorno.

Grazie alla loro varietà di colori si abbinano benissimo a ogni stile di arredamento. E donano un tocco di classe. Ma si sa, i fiori recisi hanno vita corta purtroppo. Vorremmo che durassero di più e oggi scopriremo il trucco che ci farà restare a bocca aperta.

La pianta che viene dall’Asia

Il vero nome dell’ortensia è Hydrangea, è un arbusto perenne originario della Cina, ma ormai viene coltivata anche in Italia come pianta ornamentale. I suoi meravigliosi petali colorati donano eleganza senza troppi sforzi. La varietà di colori è molto vasta, ma questa pianta ha anche una particolarità. È, infatti, possibile alterare il colore dei petali giocando con il pH del terreno.

Il trucco dei fioristi per far tornare bellissime e rigogliose le ortensie appassite

Abbiamo quindi il nostro bel vaso con le ortensie recise, ma notiamo che stanno appassendo. I cespugli di petali sono spenti e piatti. Non belli pieni come vorremmo. Quindi, come fare per ravvivarli? Basterà fare un bagno alle nostre ortensie!

Esatto, le ortensie sono tra quei pochi fiori che assorbono l’acqua dai petali. Quindi prendiamo una bacinella d’acqua. Immergiamo le nostre ortensie recise a testa in giù nell’acqua. Il cespuglio di petali deve essere completamente sommerso. Poggiamo lo stelo sul bordo per maggiore stabilità. Lasciamo per una notte intera. E la mattina successiva avremo delle ortensie di nuovo rigogliose!

Ecco quindi il trucco dei fioristi per far tornare bellissime e rigogliose le ortensie appassite. Per far durare di più i nostri mazzi di fiori basta qualche accorgimento. Ne abbiamo già parlato in questo articolo. “Ecco qualche trucco per fare durare di più uno splendido mazzo di fiori in vaso”.