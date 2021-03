La festa della donna si avvicina ed è probabile ricevere un mazzo di fiori o di mimose. Ma il problema dei fiori recisi è che durano sempre poco. E si è costretti a buttarli subito o a farli seccare magari per riutilizzarli come pot-pourri. Ma esiste qualche trucco che può aiutare a farli durare più a lungo. Vediamolo insieme.

Ecco qualche trucco per fare durare di più uno splendido mazzo di fiori in vaso

La prima cosa da fare, se si sta scegliendo da soli un mazzo di fiori è controllare se siano maturi. Non completamente, vanno bene anche i boccioli. Ma devono essere già sul punto quasi di schiudersi. E devono mostrare un colore vivo. Altrimenti si appassiranno subito. Una volta a casa, prima di passarli in vaso va seguito questo procedimento. Si possono lasciare nella confezione originale, soprattutto se ci sono stati regalati. Ma immersi nel lavandino della cucina. Bisogna infatti che assorbano sufficiente acqua prima di metterli nel vaso.

Tagliare un po’ dello stelo

Una volta che saranno stati a bagno per un po’ in acqua nel lavandino vanno prese le cesoie. Bisognerà tagliare qualche centimetro dello stelo. Mi raccomando con taglio obliquo proprio come fanno i fiorai. Questo passaggio serve ad eliminare la parte di stelo che è stata già in acqua per diverso tempo. Che altrimenti marcirebbe in fretta.

Ora il mazzo di fiori è pronto per essere poggiato nel nostro vaso preferito. In acqua pulita a temperatura ambiente. Si può anche aggiungere qualche prodotto specifico per i fiori recisi. Si trova in tutti i negozi di giardinaggio. Questi prodotti aiutano a dare i nutrimenti necessari al fiore per durare più a lungo. E poi si posiziona il vaso in un posto che non riceva raggi solari in modo diretto. Altrimenti i fiori non sopravvivranno. E ogni due o tre giorni basterà aggiungere dell’acqua pulita.

Ed ecco qualche trucco per fare durare di più uno splendido mazzo di fiori in vaso. È importantissimo non posizionare i fiori vicino alla frutta. Perché l’etilene che produce va a influire anche sui fiori. E ricordare sempre di non far entrare le foglie in contatto con l’acqua.