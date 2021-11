L’oroscopo celtico non ha nulla a che vedere con il nostro. Cambiano i segni, le caratteristiche delle persone e anche il modo con cui si calcolano le nascite.

La tradizione vuole che gli antichi sacerdoti di questo popolo, i druidi, l’avessero creato in uno dei loro concili. Il punto centrale di ciò che credevano è che le stelle si muovessero attorno ad un asse, al cui centro c’era la stella polare.

In relazione al periodo annuale, si crearono 21 segni rappresentati dagli alberi e le persone che nascevano in questo o quel periodo assumevano le caratteristiche dell’albero in questione. Tuttavia, pochissimi sanno quali sono i migliori segni secondo l’oroscopo celtico.

Abete e Olmo

L’abete è sicuramente uno dei segni più interessanti dell’oroscopo celtico. Riguarda chi è nato dal 2 all’11 gennaio e dal 5 al 14 luglio. Il tratto fondamentale di chi è nato in questi periodi dell’anno, secondo l’oroscopo celtico è la vitalità. Si tratta di persone che cercano di coniugare i loro ideali con la realtà della vita.

I nati sotto l’abete sono estremamente battaglieri e cercano di difendere sempre il prossimo. Il punto debole del segno, però, è l’estrema pesantezza con cui vivono le relazioni. A volte sfocia proprio in gelosie immotivate e ambizione smisurata.

Invece, chi è nato dal 12 al 24 gennaio o dal 15 al 25 luglio è nato sotto il segno dell’Olmo. Questo segno si caratterizza da un grande conformismo che, se usato bene, porta a risultati strabilianti. Essere conformisti, infatti, non vuol dire altro che saper rispettare le regole e dunque evolvere.

Queste persone hanno grande fiducia nell’essere umano, anche se spesso ne restano profondamente delusi. Gli Olmo quando raggiungono la maggiore età hanno, tuttavia, la tendenza di perdere la loro vitalità e la loro speranza di vivere nel mondo che hanno voluto costruire.

Pochissimi sanno quali sono i migliori segni secondo l’oroscopo celtico

Infine, parliamo del cipresso. I nati tra il 25 gennaio e il 3 febbraio e dal 26 luglio al 4 agosto appartengono a questo segno. Il cipresso è un albero sempreverde e la sua simbologia riguarda la forza e la vitalità di queste persone.

Un altro tratto del carattere dei nati sotto il Cipresso sarebbe la tolleranza e la generosità, dato che trascurano spesso i loro interessi per far contenti gli altri.

Approfondimento

Sembra incredibile ma secondo l’oroscopo esistono dei segni zodiacali che attraggono soldi.