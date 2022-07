Per le donne in età fertile ogni mese c’è un appuntamento immancabile che se si è in buona salute viene rispettato: l’arrivo del ciclo mestruale. Questo per ogni persona però significa una cosa diversa. C’è chi soffre di crampi, chi comincia a sentirsi irritabile e infine chi subisce dei peggioramenti estetici. Ad esempio alcuni soggetti si gonfiano e accumulano ritenzione idrica e altri invece cominciano a sviluppare una pelle unta e piena di imperfezioni. Quest’ultimo caso però spesso vuol dire qualcosa riguardo al nostro stato di salute. Ecco spiegato perché i brufoli escono sempre negli stessi punti e il motivo per cui spuntano soprattutto in certe zone del viso invece che in altre. Scopriamolo insieme.

L’acne in età adulta perché si manifesta

La comparsa di pustole è un fenomeno che rientra nella normalità e non deve essere considerato preoccupante, soprattutto durante la fase adolescenziale. Infatti in questo periodo della vita si è soggetti a dei disequilibri ormonali dati dalla crescita che spesso si manifestano in questo modo. In età più avanzata rimangono legati a questo fattore quando si manifestano in concomitanza al ciclo mestruale oppure quando si è sottoposti a dei forti carichi di stress. In alternativa possono anche essere frutto di una cattiva pulizia del viso, soprattutto quando si fa uso di fondotinta, correttori o altri prodotti senza struccarsi bene.

Ecco spiegato perché i brufoli escono sempre negli stessi punti e cosa vuol dire se spuntano su mento, fronte e guance

Spesso la posizione di queste eruzioni cutanee però vuol dire qualcosa, almeno secondo la medicina orientale. Vediamo insieme quali sono i significati dei luoghi in cui appaiono:

se sono sulla fronte potrebbero indicare dei problemi all’interno del sistema digestivo o della vescica. È quindi meglio fare attenzione a cosa si mangia dato che la comparsa dei foruncoli si potrebbe ricondurre a dei bagordi alimentari;

se sono in corrispondenza delle sopracciglia l’area problematica potrebbe essere il fegato. Questo potrebbe essere dovuto ad un appesantimento dato da alcolici o farmaci;

quando l’area incriminata è quella del naso il nocciolo potrebbe essere legato al cuore oppure ai polmoni. Potrebbe evidenziare quindi un problema legato al colesterolo alto. Per questo sarebbe opportuno prestare attenzione alla propria dieta e assumere degli alimenti che ne abbassino i livelli;

se si tratta del mento i problemi invece sarebbero di natura ormonale, mentre il contorno labbra rappresenta l’area dell’intestino.

Prima di assumere però delle medicine e di fare dei cambiamenti drastici nella propria alimentazione consigliamo di confrontarsi con il proprio medico di fiducia.

