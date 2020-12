Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quante volte ci siamo ritrovate la pelle lucida e tirata? Per fortuna esistono dei modi per non incorrere più in questa spiacevole situazione. Per questo oggi spieghiamo come preparare a casa una maschera per il viso semplicissima da preparare per combattere la sensazione di unto della pelle grassa e mista.

Il necessario

Per preparare questa poltiglia per il viso bastano pochissimi ingredienti, di cui due che quasi sicuramente saranno già presenti in dispensa. I tre elementi che servono in questa occasione sono la camomilla, l’olio e l’argilla verde ventilata. Quest’ultima si trova nella maggior parte delle erboristerie.

Il procedimento

Una volta che si avranno a disposizione tutte e tre questi elementi, basta scaldare un pentolino di acqua calda e intingerci una bustina di camomilla. Nel frattempo, bisogna prendere una ciotola e riempirla con tre cucchiai di argilla.

Poi è necessario versare dentro la camomilla, poco a poco, girando dolcemente con l’aiuto di un cucchiaio. La consistenza finale deve essere quella di una crema.

Alla fine basta aggiungere due cucchiai di olio di oliva o di cocco oppure di mandorla. Ora che è pronta, si può stenderla sul viso per un massimo di dieci minuti evitando il contorno occhi. La pelle risulterà radiosa e morbidissima.

