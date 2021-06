Ecco spiegato passo per passo come bisogna prendersi cura delle ortensie per evitare che muoiano dopo poco tempo

Con l’arrivo dell’estate la casa si alleggerisce e si profuma con i fiori estivi. Molte persone decidono dunque di optare per le ortensie, una pianta veramente deliziosa, chic, elegante e raffinata. Si possono avere sia i cespugli in giardino sia recise in vaso.

Dal giardino al vaso

Sono sempre di più le persone che tagliano i fiori del proprio giardino e li mettono poi come centro tavola per abbellire la casa. Qui però sorge un piccolo problema, le ortensie recise, se non curate nel modo giusto, in vaso dopo poco moriranno. Per questo è importante seguire una guida molto semplice su come prendersi cura della ortensie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Ecco spiegato passo per passo come bisogna prendersi cura della ortensie per evitare che muoiano dopo poco tempo

Vediamo allora come bisogna fare per evitare che le ortensie muoiano dopo poco tempo. La prima cosa da fare, se siamo noi a reciderle, è cercare di lasciare lo stelo bello lungo. Ora rimuoviamo tutte le foglie che andrebbero a toccare l’acqua presente nel vaso. Bisogna evitare che le foglie tocchino l’acqua perché sennò marciscono.

Ora tagliamo la punta dello stelo diagonalmente di circa 3 centimetri. La punta di questo deve essere quindi bianca. Ora con lo stesso coltello schiacciamo la parte finale dello stelo che sarà bella sottile. Prendiamo ora il nostro vaso, puliamolo per bene con acqua e bicarbonato, e versiamo al suo interno dell’acqua tiepida. Attenzione non deve essere fredda, ma nemmeno calda. L’acqua giusta è quella tiepida.

Mettiamo le ortensie in vaso e con un nebulizzatore spruzziamo dell’acqua più volte al giorno sulle foglie. Se i fiori dovessero iniziare a piegarsi si possono immergere a testa in giù in un pochino d’acqua. Così riacquisteranno vigore e colore. Ed ecco spiegato passo per passo come bisogna prendersi cura della ortensie per evitare che muoiano dopo poco tempo. Un facile procedimento per delle ortensie sempre belle e sane.

Approfondimento

Semplice rimedio naturale per far crescere rigogliose e forti le nostre azalee e gardenie.