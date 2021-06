Esistono molti prodotti naturali in commercio che funzionano bene come alternativa ai cosmetici industriali. Uno di questi è senza dubbio il burro di mango. Derivante dal frutto del mango, questo spettacolare burro contiene:

vitamina A;

acido oleico;

vitamina C;

vitamina E;

acido palmitico;

polifenoli;

fitosteroli.

Ma perché dopo aver provato questo favoloso prodotto naturale non se ne potrà più fare a meno?

La risposta è molto semplice: è un prodotto ricco di qualità ed è davvero versatile. Grazie alle sue componenti, pocanzi menzionate, questo prodotto è utilissimo per la salute e la bellezza di corpo, pelle e capelli. Infatti risulta essere:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

lenitivo;

emolliente;

antinfiammatorio;

tonificante;

nutriente;

rigenerante;

antiossidante.

Molto indicato per le persone che si affacciano alla vecchiaia, in quanto è in grado di prevenire la comparsa di macchie sulla pelle dovute all’avanzamento dell’età. Ottimo risulta anche come lozione doposole per chi ha la pelle delicata e tende a scottarsi, grazie al suo alto potere nutritivo ed emolliente. Questo spettacolare burro favorisce la microcircolazione e sarà anche in grado di dare nuova luce ai capelli secchi e sciupati.

Il burro di mango possiede un colore tendente al giallo. Esso risulta essere simile al burro di karité anche se, in effetti, è più cremoso ed inoltre è inodore. Quando la temperatura sarà più fredda il burro di mango tenderà ad assumere una forma solida più compatta. Al contrario, in estate, sarà più morbido e facilmente spalmabile.

Dove acquistare il burro di mango e come utilizzarlo?

In commercio esistono già molti prodotti cosmetici che utilizzano questa componente spettacolare. Lo si può acquistare nella versione pura in negozi di cosmetica naturale o biologica, oppure lo si trova facilmente anche online in vari siti.

Per l’utilizzo ci sono due possibilità: lo si può utilizzare puro o miscelato ad altre sostanze.

Se si sceglie la prima strada, per evitare spreco di prodotto, si consiglia di usarne davvero quantità minime. Esse saranno più che sufficienti.

Nel secondo caso invece, si possono creare cosmetici favolosi comodamente in casa. Per far ciò sarà sufficiente far sciogliere il burro di mango e aggiungere altri oli naturali. Ecco quindi perché dopo aver provato questo favoloso prodotto naturale non se ne potrà più fare a meno.