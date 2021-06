Un elettrodomestico che utilizziamo spesso in cucina è sicuramente il forno. L’unico problema è che le pulizie richiedono molto impegno, soprattutto se non vengono fatte con regolarità.

Tutte quelle macchie di unto, grasso e sporcizia sono molto difficili da togliere. E rimandare il problema non fa altro che peggiorare la situazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Ma ringrazieremo il cielo dopo aver scoperto questo metodo infallibile per pulire il forno da ogni tipo di incrostazione e residuo di cibo. Infatti, vedremo come utilizzare alcuni ingredienti che possiamo trovare in casa, senza comprare altri prodotti chimici aggressivi ed inquinanti.

Uno sgrassatore fai da te

Come già accennato prima, in questo articolo, spiegheremo come pulire in profondità il forno senza utilizzare i classici detersivi. Infatti, alcuni di questi prodotti specifici, contengono sostanze chimiche altamente pericolose per salute. Ed inoltre inquinano l’ambiente, creando un danno non indifferente al nostro ecosistema.

Quindi opteremo per una soluzione fai da te, che durerà anche moltissimo tempo, azzerando gli sprechi.

Ecco quello che ci serve:

a) 350 millilitri di acqua;

b) 80 grammi di detersivo per i piatti;

c) 60 grammi di Soda Solvay (ossia carbonato di sodio, che è diverso dal bicarbonato di sodio).

Ringrazieremo il cielo dopo aver scoperto questo metodo infallibile per pulire il forno da ogni tipo di incrostazione e residuo di cibo

Innanzitutto, sciogliamo la Soda Solvay, all’interno dell’acqua. Attenzione a non fare il contrario, altrimenti il carbonato di sodio diventerà durissimo.

Se dovessero rimanere residui sul fondo, aggiungiamo altra acqua, oppure togliamoli con un cucchiaino.

Ora aggiungiamo il detersivo per i piatti e continuiamo a mescolare.

Una volta terminati questi passaggi, inseriamo la miscela in uno spruzzino. Prima di utilizzarla sulle superfici del forno, agitiamo per bene.

Ricordiamo infine che bisogna lasciare agire il prodotto per almeno 20 minuti, una volta spruzzato.

Dopo di che, basterà asciugare con un panno in microfibra.

Approfondimento

Ecco il rimedio efficace ed economico per sciogliere ogni residuo di calcare del water in una sola mossa.