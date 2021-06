È sempre un dispiacere vedere le nostre piante in giardino tristi e mogie. Quindi, una volta l’anno per tirarle su di morale usiamo dei fertilizzanti. In commercio ce ne sono tantissimi e ognuno specifico per le diverse tipologie di piante. La differenziazione non è solo per tipologia, ma anche per necessità.

In giardino si usano tantissimo anche delle soluzioni fai da te naturali. Alcune servono a tenere lontani i moscerini, altre, invece, a evitare che le piante si ammalino perché colpite da qualche fungo. Esistono però dei metodi naturali anche per fare crescere le nostre piante forti e rigogliose.

Ecco allora un semplice rimedio naturale per far crescere rigogliose e forti le nostre azalee e gardenie

La prima cosa da sapere su queste due piante è che sono delle piante acidofile. Questo significa che il pH del terreno deve essere acido. Se vengono piantate in vaso, il problema si può risolvere facilmente comprando un terriccio dedicato a queste piante ed evitando di annaffiarle con acqua non filtrata. Se invece sono piantate in giardino allora qui la cosa si complica, perché il terreno è quello che è.

Che fare dunque?

Sicuramente una cosa che si può fare è evitare di annaffiare le nostre azalee o gardenie con acqua calcarea, scegliamo sempre dell’acqua filtrata. Inoltre, quando le piantiamo, anche qui possiamo aggiungere un po’ di terriccio per acidofile in modo da rendere il suolo più acido.

Prima di fare ciò, però, bisogna munirsi di una specie di termometro che misura l’acidità del suolo. In questo modo sappiamo se il pH è acido oppure basico. Per rendere maggiormente acido e, quindi, fertile il terreno, quando si annaffiano le piante si può aggiungere un po’ di aceto di mele che rilascerà nel suolo anche il ferro, elemento molto importante per la crescita delle piante. Ecco allora un semplice rimedio naturale per far crescere rigogliose e forti le nostre azalee e gardenie.

