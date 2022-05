La natura è davvero incredibile. Spesso, grazie a lei, troviamo, in modo naturale, la risposta a tanti nostri problemi di salute. Anzi, il più delle volte riusciamo a prevenirli proprio attraverso alimenti semplici.

Parafrasando un proverbio si potrebbe dire che la salute vien mangiando. Un modo giusto per sottolineare come, attraverso i piatti, ognuno di noi possa ottenere i benefici di cui ha più bisogno. Fondamentale, da questo punto di vista, è conoscere molto bene gli alimenti che, ogni giorno, arrivano sulla nostra tavola. Per sfruttarli al meglio a nostro beneficio. Come, ad esempio, per perdere peso affidandoci a diete di paesi freddi. O per abbassare il colesterolo cattivo.

Le tante proprietà che non tutti conoscono e utilizzano

Se andiamo sul sito dell’Humanitas, sono elencati tanti benefici di questo ingrediente. Ed ecco spiegato il motivo perché in tanti mettono il miele in questa particolare bevanda.

Anche perché per la nostra salute, questo particolare alimento, è utile per diversi aspetti. Humanitas ci ricorda come, secondo diversi studi, il miele sia in grado di stimolare la memoria e la concentrazione. Non solo, sembra anche in grado di alleviare due mali tipici della nostra epoca, ovvero ansia e stress.

Non è un segreto, poi, che le sue proprietà antibatteriche naturali lo rendano indispensabile per problemi di gola. È un rimedio efficace, infatti, non solo contro tosse e mal di gola, ma per combattere le affezioni delle vie aeree superiori. Anche nel campo della bellezza, ormai, non si contano più i prodotti che sfruttano le proprietà del miele. Ad esempio, nella cosmetica, è alleato prezioso per eliminare le impurità della pelle. Così come per rendere i nostri capelli più luminosi.

Ecco spiegato il motivo perché in tanti mettono il miele in questa particolare bevanda e se lo faremo anche noi risolveremo finalmente un problema fastidioso comune a molti

Insieme a tutti questi benefici, ce n’è uno che si rivela prezioso per molti. Il miele è, infatti, in grado di agire sulla flora batterica intestinale. In pratica, è un alleato dell’intestino. Esattamente come il caffè che, per molti, si trasforma in una sorta di lassativo.

Sembra che a stimolare l’evacuazione sia la natura acida del caffè. Questa, infatti, finirebbe anche per influenzare la muscolatura della parete intestinale e la flora batterica che si trova nel nostro intestino. Va detto che il caffè non è lassativo per tutti.

In ogni caso, ecco spiegato il perché in tanti ormai addolciscono questa bevanda con un cucchiaino di miele. Per combattere la stitichezza. Ovviamente, per non alterare il gusto della bevanda, sarebbe opportuno un miele meno aromatico. In ogni caso, indipendentemente dai problemi intestinali, c’è chi consuma il miele nel caffè perché ritenuto più digeribile. E, ricordiamoci di non buttare via i preziosi fondi del caffè.

Approfondimento

Andare in bagno meno di 3 volte a settimana o feci dure potrebbero essere sintomi di stitichezza ma questi metodi naturali ci permetteranno di fare serenamente la cacca