Ci capita spesso di essere a corto di idee quando cuciniamo e quindi poi si finisce per preparare quasi sempre le solite pietanze. Fortunatamente la tradizione contadina è ricca di piatti salutari e facili da preparare. Gli gnocchi alle ortiche sono uno di questi. Un piatto con pochissimi ed economici ingredienti. Le ortiche in particolare hanno diverse proprietà benefiche e vengono spesso utilizzate per lozioni e tonici.

Inoltre, l’ortica viene utilizzata in molte ricette gustose, perfette per la primavera. Ricordiamoci, però, che è una pianta urticante e che quindi bisogna avere delle accortezze quando la si raccoglie.

Ingredienti

500 g di patate;

150 g di ortiche;

150 g di farina 00;

1 uovo;

q.b. olio;

q.b. di sale.

Non solo pasta al forno per il pranzo della domenica perchè una gustosa alternativa per un piatto veloce sono gli gnocchi alle ortiche ed ecco 3 modi per condirli senza usare la panna

Il primo passo è quello di lessare le patate in una pentola capiente con abbondante acqua. Portiamo ad ebollizione e lasciamo lessare per 30 minuti circa. La cottura dipende dalla dimensione delle patate. Se abbiamo dubbi infilziamo i tuberi con una forchetta, per controllare se sono morbide abbastanza.

Eventualmente, per ridurre i tempi si può utilizzare una pentola a pressione. Nel frattempo, curiamo le ortiche. Ricordiamoci di indossare i guanti per evitare irritazioni. Sfogliamo la pianta, tenendo solo le foglie. Procediamo a buttare via gli steli e a lavare l’ortica in acqua fredda con cura. Scoliamo e passiamo alla cottura delle foglie.

In una padella scaldiamo un po’ d’olio e versiamo le foglie. Mescoliamo qualche istante, poi versiamo in un mixer insieme all’acqua. Frulliamo il tutto per ottenere una crema omogenea. Lasciamo raffreddare.

Su un piano, setacciamo la farina e schiacciamo le patate ora pronte. Al centro versiamo l’uovo, il composto di ortiche e aggiungiamo un po’ di sale. Impastiamo a mano, compattando il tutto velocemente.

Quando abbiamo ottenuto un panetto morbido ed omogeneo, infariniamo un po’ il piano e iniziamo a formare dei filoncini di circa 2 centimetri di diametro. Procediamo a tagliare a pezzi.

Riempiamo una pentola d’acqua e portiamo a bollore. Dopo aver salato, versiamo dentro gli gnocchi. Saranno pronti quando inizieranno a venire a galla. Pochi passaggi ed ecco come preparare gli gnocchi alle ortiche. Quindi, da oggi in poi, non solo pasta al forno per il pranzo della domenica ma questa appena descritta potrebbe essere una veloce e gustosa alternativa.

3 modi di condirli senza usare la panna

Il primo modo è con del semplice sugo di pomodoro e basilico. Leggero e saporito, ottimo se si aggiunge della ricotta salata grattugiata.

Il secondo modo è con il classico ragù di carne. Infatti, come gli gnocchi di semplici patate, anche quelli alle ortiche si abbinano alla perfezione.

Infine l’ultima opzione è quella del pesto alla genovese, per un piatto colorato e profumato. Ricordiamoci che l’ortica è molto saporita ed è quindi gustosa anche con del semplice burro. Un ottimo piatto per i pranzi primaverili.

