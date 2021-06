Non è facile individuare i segnali che il corpo invia per richiamare l’attenzione sul cattivo funzionamento degli ormoni tiroidei. Alcune disfunzioni della ghiandola tiroidea sono più riconoscibili come ad esempio l’aumento del peso corporeo mentre altre necessitano di esami specifici. In particolare occorre sottoporsi al dosaggio dell’ormone tiroxina (T4) e triiodotironina (T3), degli anticorpi anti-tireoglobulina e dell’ormone tireotropo o THS. Oltre al prelievo del sangue per diagnosticare una carente o eccessiva produzione di ormoni si consiglia di sottoporsi ad una ecografia alla tiroide. Secondo gli Esperti ecco quanto devono essere i valori normali della tiroide per non preoccuparsi e come riconoscere i sintomi del TSH alto o basso

Chi soffre di patologie come l’ipotiroidismo, l’ipertiroidismo, tiroide di Hashimoto, morbo di Graves matura il diritto a bonus e agevolazioni. La Redazione ricorda infatti che “Chi ha problemi di tiroide può ottenere assegni INPS da 287 a 522 euro nel 2021”. Ciò perché le alterazioni della funzionalità degli ormoni tiroidei può provocare disagio e nelle manifestazioni più gravi persino patologie invalidanti. Non a caso sono questi “I 2 disturbi alla tiroide che danno diritto alla pensione di invalidità INPS”.

Ecco quanto devono essere i valori normali della tiroide per non preoccuparsi e come riconoscere i sintomi del TSH alto o basso

Per individuare eventuali patologie tiroidea occorre monitorare i livelli del THS cioè di un ormone che la ghiandola endocrina secerne e che agisce sulla tiroide. I livelli di questo ormone ipofisario siano normali in soggetti di sesso maschile e femminile se oscillano tra 0,35 e 5,50 micron per millilitro di sangue. Se il THS presenta valori più alti si può registrare un aumento ponderale, dolori articolari e muscolari, perdita di capelli, stipsi, bradicardia, depressione, stanchezza ecc. In presenza invece di valori troppo bassi di THS si riscontrano spesso perdita di peso, tachicardia, tremori, ansia, fragilità di unghie e capelli e disturbi intestinali.

