Con la consulenza degli Esperti di Redazione individueremo i 2 disturbi alla tiroide che danno subito diritto alla pensione di invalidità INPS. Il trattamento pensionistico spetta soltanto ai soggetti cui la Commissione sanitaria riconosce un’invalidità totale pari al 100%. Nei casi in cui la patologia si presenta in forme più blande e con sintomi meno gravi si può comunque ottenere agevolazioni e sussidi economici. Nell’articolo “Come richiedere all’INPS un assegno mensile di 550 euro per chi soffre di tiroide” vi indichiamo la procedura da seguire. Ciò perché i disturbi alla tiroide comunque rientrano fra le patologie invalidanti che possono compromettere e/o ridurre le abilità quotidiane e professionali.

Non tutti i disturbi che colpiscono le ghiandole sul collo conferiscono diritto all’assegno pensionistico. I sintomi che registra chi ha problemi alla tiroide variano a seconda dell’età in cui insorgono, di un eventuale familiarità e di cattive abitudini. A ciò si aggiunga la carenza di alcune sostanze come lo iodio che attingiamo da una sana dieta alimentare. Vediamo dunque quali sono i 2 disturbi alla tiroide che danno subito diritto alla pensione di invalidità INPS. Si tratta di due manifestazioni patologiche particolarmente gravi che richiedono il ricorso costante all’aiuto di terzi.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

I 2 disturbi alla tiroide che danno subito diritto alla pensione di invalidità INPS

L’Ente previdenziale riconosce una percentuale di invalidità pari al 100% in presenza di 2 specifiche patologie dell’apparato endocrino. La prima coincide con l’ipotiroidismo grave che si accompagna a ritardo mentale. Lo stato d’infermità psichica che ne deriva è tale da rendere il soggetto del tutto inabile e bisognoso di cure e assistenza quotidiane.

La seconda malattia cronica che dà diritto al rateo pensionistico è il cosiddetto “ipoparatiroidismo non suscettibile di utile trattamento”, secondo la dicitura delle tabelle INPS. L’ipoparatiroidismo descrive una patologia rara che deriva dall’ischemia o dall’eliminazione delle paratiroidi.

Nel casi più gravi, quando cioè il disturbo non è transitorio ma assume carattere permanente, può dare complicanze renali e non solo. In particolare, l’ipoparatiroidismo post-chirurgico può causare infezioni, problemi cardiaci, malattie oftalmiche e disturbi neurologici.