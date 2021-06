Il giardinaggio è una delle nostre passioni preferite. Ci rilassa e ci regala soddisfazione. Adoriamo curare il nostro giardino in ogni dettaglio. Che siano piante o accessori, facciamo sempre in modo di creare un ambiente bello e piacevole.

Nell’ultimo periodo abbiamo scoperto una varietà infinite di fiori e piante, anche grazie agli articoli di ProiezionidiBorsa, ma nessuna soddisfa ancora le nostre necessità. Cerchiamo una pianta da coltivare facilmente e da far crescere senza doverle dare troppe attenzioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Ma esiste davvero una pianta che fa al caso nostro?

Grazie a questo articolo scopriremo quanto è semplice abbellire il nostro giardino con il minimo sforzo.

Non tutti sanno quanto è facile coltivare questo fiore blu che spopola su Instagram e che farà invidia ai migliori giardinieri

Conosciamo ormai quasi tutti i fiori più famosi. Ma vogliamo rendere il nostro giardino unico e spettacolare.

Magari però abbiamo un pollice verde un po’ scarso e vogliamo essere sicuri di non complicarci la vita.

Non preoccupiamoci, non ci resta che acquistare il Geranium Eureka Blue. Non tutti sanno quanto è facile coltivare questo fiore blu che spopola su Instagram e che farà invidia ai migliori giardinieri.

Caratterizzato da bellissimi e grandi fiori che aprendosi mostrano varie sfumature di blu, questa varietà può raggiungere il mezzo metro di altezza e allargarsi facilmente nel terreno.

Inoltre, non necessità di particolari cure. Una volta piantata basterà bagnarla solo durante i periodi più caldi e alimentarla con del terriccio fresco ogni 6 mesi.

Il Geranium Eureka Blue è inoltre una pianta molto resistente e questo fa sì che sopporti anche i climi più rigidi.

Dobbiamo però ricordarci di scegliere un posto a mezz’ombra per piantarla. I suoi fiori patiscono la luce diretta del Sole ma hanno comunque bisogno di un angolino soleggiato per dare vita ad un’esplosione di colore.

Ideale anche in vaso

Se il nostro giardino è un piccolo orto botanico o se abbiamo solo un terrazzo, potremo coltivare questa bellissima pianta anche in un vaso.

Potremo acquistarla da qualsiasi fioraio o vivaista: controlliamo che il diametro del vaso non sia più di 15 cm, questo ci permetterà di acquistarlo ad una minima cifra.

Inoltre, è consigliabile controllare bene sia le foglie che i fiori al momento dell’acquisto: se non saranno presenti ingiallimenti saremo sicuri di aver acquistato una pianta perfetta.

Ora siamo pronti per rendere il nostro giardino o terrazzo unico e stupendo. I nostri vicini vorranno sapere il nostro segreto e vorranno subito imitarci.

Approfondimento

Se al Lettore interessa questo argomento si consiglia questa lettura.