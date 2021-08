Da un po’ di tempo a questa parte, hanno cominciato a moltiplicarsi i servizi che offrono film, documentari e serie TV. Inizialmente, c’erano solo le televisioni a pagamento, tra cui Sky e poche altre.

Poi è arrivato Netflix e da lì è partito il boom. Ora sono tantissime le piattaforme streaming. Netflix resta quella con il maggior numero di abbonati, ma anche Disney, Amazon e anche Sky, con Now TV, hanno iniziato a proporre contenuti in rete.

La loro competizione ha portato tanti film di qualità agli spettatori. Netflix, ad esempio, ha prodotto e distribuito in esclusiva l’ultima fatica di David Fincher. Poco tempo fa Amazon ha fatto uscire sulla sua piattaforma una serie di film che ha stupito tantissimi appassionati. Diventa, quindi, utile per i consumatori conoscere bene le piattaforme disponibili e quali sono i loro prezzi.

Oggi ci concentriamo sul leader di mercato, ovvero Netflix. Non tutti sanno esattamente quanto costa questa piattaforma, perché ha tanti abbinamenti diversi, che forniscono vantaggi di vario tipo. Cerchiamo, quindi, di capirlo: ecco quanto costa Netflix e come potrebbero cambiare i prezzi nei prossimi mesi.

I vari tipi di abbonamento

Netflix offre vari piani con differenti livelli di prezzo. Tutti i piani offrono gli stessi contenuti, quindi anche con il piano base ci saranno comunque i medesimi film e serie TV, senza limiti di visione. Inoltre, è sempre possibile scaricare offline i video, così da guardarli anche quando non c’è connessione.

Tuttavia, ci sono delle differenze legate alla qualità del video e al numero di schermi che si possono vedere contemporaneamente. Più nel dettaglio:

Il piano base costa 7,99 euro al mese. Con esso non si possono vedere film in alta definizione e si può vedere Netflix al massimo su uno schermo per volta. I video possono essere scaricati al massimo su un singolo cellulare o tablet.

Il piano standard costa 11,99 euro al mese. Esso permette di vedere i contenuti su due schermi contemporaneamente. Quindi, è indicato, ad esempio, per una famiglia. Immaginiamo che i genitori vogliano vedere un film in TV ed i figli un cartone animato sul tablet. Con questo piano si possono usare i due schermi insieme. Allo stesso modo, si possono scaricare contenuti su due dispositivi contemporaneamente.

Il piano premium costa 15.99 euro al mese. Funziona come lo standard, ma con quattro schermi in contemporanea. Inoltre, è l’unico piano che permette la visione in ultra HD.

Ecco quanto costa Netflix e come potrebbero cambiare i prezzi nei prossimi mesi

Potrebbe esserci un cambiamento importante nei molto presto. Infatti, Netflix sta bloccando gli account condivisi tra più nuclei familiari. Questo vuol dire che chi cerca di pagare di meno, dividendo l’abbonamento con gli amici, potrebbe trovarsi costretto a pagare di più molto presto. Consigliamo, quindi, di considerare questo fatto quando scegliamo il nostro piano.