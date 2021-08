Con l’arrivo di settembre, in molti hanno deciso di riprendere gli allenamenti e di ricominciare a seguire un’alimentazione equilibrata. Per cui, stop agli sgarri, alla pizza, una sera sì e una no, e agli aperitivi tutti i giorni. Ma per riuscire a mantenere uno stile di vita sano senza rinunce, è importante saper variare e, quindi, imparare nuove ricette salutari. Infatti, non è vero che per mangiare sano bisogna rinunciare alle cose buone, basta sapere come fare. E continuando a leggere, vedremo come rendere unico e delizioso il pollo con una ricetta tutta da scoprire: il pollo alla curcuma e zenzero.

Facciamo il pieno di antiossidanti e immunostimolanti con questa deliziosa ricetta a base di pollo

Il pollo alla curcuma e zenzero è una ricetta semplice ed economica, che si prepara in pochi minuti e dal risultato sorprendente. Oltre a essere delizioso, questo piatto è ricco di nutrienti e di sostanze come gli antiossidanti che fanno bene all’organismo. Vediamo quindi come preparare il pollo alla curcuma e zenzero.

Ingredienti

500 g di petto di pollo a fettine;

cipolla;

1 cucchiaino di curcuma in polvere;

1 cucchiaino di zenzero in polvere;

150 ml panna da cucina;

pepe, sale, olio evo q.b.

Procedimento

Cominciamo facendo rosolare la cipolla in una padella antiaderente con un filo d’olio e con lo zenzero per alcuni minuti. Quando la cipolla si sarà dorata, unire il pollo e cuocere fino a far dorare le fettine.

A questo punto, aggiungere la curcuma e mescolare, poi unire la panna, il sale e il pepe e mescolare nuovamente.

Continuare la cottura per circa 5-10 minuti; ora, il pollo alla curcuma e zenzero è pronto da gustare.

Ecco, quindi, come preparare il pollo in modo nuovo e originale. Volendo, si può sostituire la panna con del latte, per ridurre i grassi e per un risultato più sano.

Proprietà della curcuma e dello zenzero

Come abbiamo accennato, questa ricetta è l’ideale sia per chi vuole risparmiare, sia per chi ha poco tempo per cucinare. Inoltre, grazie alla curcuma e allo zenzero, facciamo il pieno di antiossidanti e immunostimolanti con questa deliziosa ricetta a base di pollo. In particolare, la curcuma è una spezia dalle grandi capacità antiossidanti grazie soprattutto alla presenza della curcumina. Inoltre, in passato la curcuma serviva come rimedio contro l’influenza e come supporto del sistema immunitario. In effetti, la curcuma è un buon antinfiammatorio ed è ricca di vitamina B, E e K.

Per quanto riguarda lo zenzero, è una pianta erbacea originale dell’Asia utilissimo come antinfiammatorio, che per ridurre il gonfiore addominale. Infatti, la presenza dei gingeroli lo rendono utile per migliorare la motilità intestinale. Lo zenzero contiene poi una buona quantità di antiossidanti. Infine, sempre i gingeroli rendono lo zenzero un ottimo antinfiammatorio e antibatterico naturale.

Per cui, con questa ricetta semplice e veloce da preparare, faremo il pieno di nutrienti per iniziare con il piede giusto la stagione autunnale.