Anche se d’estate usciamo molto più spesso, ci sono ancora situazioni in cui ci fa piacere stare a casa a guardare un film. Se vogliamo guardarci qualcosa, sarà meglio scegliere il film giusto.

Lo staff di Proiezionidiborsa cerca sempre di aiutare sotto questo aspetto. Recentemente, ad esempio, abbiamo consigliato l’ultimo capolavoro del grande regista Paul Thomas Anderson. Oggi invece ci spostiamo sull’animazione giapponese, per parlare di una serie di film che ha appassionati in tutto il mondo. Chi guarda film su Prime Video è fortunato, perché potrà presto godersi qualcosa di fenomenale. Amazon sorprende tutti facendo uscire in esclusiva questa leggendaria serie di film.

La serie di culto

Il 13 agosto saranno disponibili tutti e quattro i film conosciuti come “Rebuild of Evangelion”. Originariamente, “Evangelion” era una serie TV animata degli anni ‘90, che racconta una storia fantascientifica con un forte sottotesto filosofico.

La profondità dei temi trattati in “Evangelion”, legati soprattutto all’introspezione psicologica dei protagonisti, ha sconvolto tutti gli appassionati di animazione giapponese. Oggi, infatti, questa serie è considerata una delle migliori di sempre.

L’enorme successo della serie originale ha portato i suoi autori a riscoprirla oltre dieci anni dopo, nel 2007. Da questa idea è nato “Rebuild of Evangelion”, una tetralogia di film che narra di nuovo la storia originale, ma se ne distacca anche dopo un po’. Ciò che ne è risultato è una trama nuova, anche questa apprezzatissima dagli appassionati.

La tetralogia è finita proprio quest’anno, con l’uscita del quarto capitolo. Amazon è riuscita ad accaparrarsi i diritti per la distribuzione esclusiva della serie di film al di fuori del Giappone. Grazie a questo grande colpo, tutti i fan potranno godere dei quattro film prima di Ferragosto.

Consigliamo quindi a tutti di recuperare “Rebuild of Evangelion”, sia gli appassionati dell’originale degli anni ‘90, sia i curiosi che non conoscevano questa serie.