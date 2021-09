La pulizia è sempre stata una tematica molto importante. Lo è diventata poi ancora di più da quando è scoppiata la pandemia. Tutti noi infatti abbiamo capito che la chiave per evitare la diffusione del virus consiste nel distanziamento sociale, nell’indossare le mascherine e infine nell’igienizzazione delle mani. Queste in particolare non devono entrare in contatto con le mucose. Allo stesso modo è importante mantenere anche il corpo il più possibile pulito. Per essere sicuri di mantenere gli standard corretti ci sono delle regole da seguire. Oggi spieghiamo di cosa si tratta. Ecco quante volte bisognerebbe lavarsi le mani e farsi la doccia secondo la scienza. Vediamo insieme se la nostra routine di igiene personale risulta vincente o se dobbiamo cambiare le nostre abitudini in merito.

Ecco quante volte bisognerebbe lavarsi le mani e farsi la doccia secondo la scienza

A rispondere questa domanda viene in aiuto l’Humanitas. Secondo quanto riportato dai dermatologi la doccia può essere effettuata ogni giorno, a patto però che non si prolunghi per troppo tempo. È infatti riportato che, se svolta su base giornaliera, non dovrebbe superare i cinque minuti di orologio. Questo perché andrebbe ad irritare la nostra epidermide che già di per sé si autoregola contro gli agenti esterni. Infatti, pulire insistentemente e creare un ambiente sterile quindi sarebbe controproducente.

Lo stesso vale per quanto riguarda le mani. Un eccessivo lavaggio andrebbe a eliminare la cosiddetta “flora residente”, considerata benevola per allontanare infezioni e altre problematiche dermatologiche. Lo stesso vale per il gel disinfettante che ora è una presenza immancabile in tutte le borsette. L’igienizzazione delle mani va quindi effettuata tassativamente prima di mettersi a tavola e poi in altri sporadici momenti della giornata. Il discorso, se ampliato, è anche valido per gli ambienti casalinghi. Via libera, dunque, alle faccende domestiche di routine, ma senza ossessionarsi.

Gli studi americani a riguardo

Gli americani però la pensano diversamente. Uno studio dermatologico riportato da diverse riviste infatti afferma che si sta di farsi la doccia solamente due volte alla settimana. Non sono presenti però sul web viste dei siti scientifici che affermino tale asserzione. Invece sono presenti delle ricerche che affermano che è meglio lavarsi solo con il sapone e lasciar perdere quelli antibatterici che distruggono alcuni batteri importanti per il benessere della nostra pelle. Questo discorso riprende quello nella fonte da noi riportata.

