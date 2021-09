Settembre, finisce l’estate, le foglie ingialliscono, le temperature tornano miti, le ferie terminano e, per i più giovani è tempo di tornare a scuola. Si rivedono alcuni amici persi di vista ormai da giugno, la voglia di imparare nuove cose comincia a fare capolino, come il pensiero dei lunghi mesi invernali che non tarderanno ad arrivare.

Visto, però, il periodo pandemico che stiamo vivendo, altre attenzioni riguarderanno gli studenti per vivere al meglio quest’anno. Ecco allora una guida per un rientro a scuola in sicurezza e con le difese immunitarie rafforzate.

Massima attenzione, la pandemia non è ancora finita

È oggettivo che l’inizio di questo anno scolastico non sarà conforme a come eravamo abituati. Il Covid-19 ha sicuramente tracciato un solco nelle nostre consuetudini passate. La paura che tutto verrà richiuso, che le regole cambieranno ancora o che si tornerà in DAD aleggia nelle menti di tutti.

Per questo motivo mantenere alte le attenzioni deve essere la cosa prioritaria. Mascherine in assembramenti, gel igienizzante sempre a portata di mano e rimanere a casa al primo sintomo influenzale sono le regole basilari per non riportare in auge il temibile virus. Quest’ultimo andrà ad aggiungersi ai sicuri agenti patogeni tipici delle stagioni fredde, che trovano nella scuola un ottimo luogo per proliferare e che colpiranno, tra i primi, gli anziani e le persone fragili.

Guida per un rientro a scuola in sicurezza e con le difese immunitarie rafforzate

Quello da mettere negli zaini, oltre alla cancelleria, è ormai chiaro e aiuterà sicuramente a non far espandere i virus. Ci sono però pratiche diffuse da applicare per far sì che lo studente viva al meglio la vita scolastica.

Dalla scuola elementare in avanti i bambini e ragazzi hanno la maggior parte delle giornate piene: scuola, sport e studio portano via ore e fatiche. Proprio per questo i genitori devono aiutare a supportare tutto ciò dando ai propri figli un apporto alimentare adatto a tutte le innumerevoli attività svolte. Si consiglia, pertanto, di leggere l’articolo cibi ideali che ci permetteranno di affrontare la stagione autunnale nel migliore dei modi.

Parlando di orario scolastico, la colazione di metà mattina, secondo la CREA, dovrebbe coprire dal 5% al 10% del fabbisogno di energia giornaliero. Ottima idea è portare a scuola la frutta, sia fresca stagionale che secca. Evitare invece alimenti grassi e con zuccheri, come la classica e “comoda” merendina.

Frequentando numerose persone, sia in classe che nelle altre attività svolte all’esterno, la salute dei bambini è sicuramente messa in continuo repentaglio. Urge, perciò, rinforzare le loro difese immunitarie. Gli agrumi e molte verdure, tra le quali i broccoli, i peperoni o la verza apportano la fondamentale vitamina C che fa da scudo per molte malattie stagionali.

Purtroppo, è risaputo che ai bambini non vanno a genio i vegetali, in tal caso, il consiglio è quello di rivolgersi al proprio pediatra per avere tutti i ragguagli sui numerosi integratori alimentari che possono arricchire l’organismo di tutte le vitamine necessarie.