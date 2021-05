Piano piano il mese di maggio sta finendo per lasciare spazio all’estate. Questo evento probabilmente è festeggiato da tutti noi perché le temperature elevate contribuiranno alla diminuzione della diffusione del coronavirus. Dobbiamo scordarci, però, dei lati negativi della bella stagione e delle problematiche derivanti dalla calura estiva. Per questo, oggi, spieghiamo perché questo oggetto che tutti teniamo in borsa o in tasca ha un utilizzo sorprendente che può salvarci da alcune situazioni molto comuni e parecchio imbarazzanti. Scopriamo insieme che cosa si tratta.

Il disinfettante per le mani

Stiamo parlando del gel disinfettante, flaconcino che oramai ci portiamo dietro immancabilmente appena usciamo di casa. Questo, infatti, è un prodotto diventato ormai fondamentale a causa della pandemia di coronavirus. Essendo portatile e molto piccolo è un’ottima soluzione per potersi lavare le mani anche nel momento in cui non si può accedere ad un bagno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’uso intelligente e poco conosciuto

Non tutti sanno, però, che può essere anche molto utile per contrastare le “ascelle puzzolenti”. La soluzione contenuta al suo interno, infatti, uccide la maggior parte dei batteri presenti su una superficie. Questa caratteristica la rende ideale per eliminare i cattivi odori prodotti da un’eccessiva sudorazione. Può essere quindi impiegata come soluzione di emergenza in modo da evitare delle figuracce. Attenzione, però, non può essere usata regolarmente per questo scopo. La percentuale elevata di alcol, infatti, andrebbe ad irritare la pelle molto delicata di quest’area. Se si soffre di un’eccessiva sudorazione è meglio consultare un medico e iniziare una routine di igiene personale più efficace, magari anche comprando dei detergenti e deodoranti specifici. In sintesi, ecco perché questo oggetto che tutti teniamo in borsa o in tasca ha un utilizzo sorprendente che può salvarci da alcune situazioni molto comuni e parecchio imbarazzanti.

Approfondimento

L’incredibile motivo per cui tutti stanno tagliando i cordoncini delle mascherine chirurgiche e delle FPP2.