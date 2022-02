Per amore si donano rose rosse, garofano rosso ed eliotropo ma a San Valentino non deve mai mancare la dedica di amore e fedeltà

In amore, si sa, bastano poche parole. A volte sono i gesti che aiutano la comunicazione, a volte sono i fiori. Spesso ci facciamo aiutare dal linguaggio dei fiori, la cosiddetta florigrafia, per raccontare un’emozione e fare una splendida figura con il nostro partner.

A volte però tutto questo non basta. In alcune occasioni infatti sono le parole dette, ma soprattutto quelle scritte, a rinsaldare legami importanti e duraturi.

L’importanza delle parole

Sembrerà banale, ma le parole se pronunciate in modo giusto possono dire più di qualunque altra cosa. Ecco perché oltre alle rose e ai non ti scordar di me, per San Valentino nel regalare i fiori potremmo scrivere un biglietto semplice ma essenziale. Con un semplice messaggio potremmo comunicare quanto la persona che amiamo sia quella giusta per noi.

Se siamo single, poi, è arrivato il momento opportuno di creare l’occasione per farla cadere ai nostri piedi. E non è detto che ciò debbano farlo solo gli uomini, anche le donne hanno una straordinaria occasione per farsi avanti il 14 febbraio.

La semplicità premia sempre. Scrivere “ti amo” potrebbe essere sufficiente per far arrivare il messaggio, ma possiamo fare davvero di più.

Esistono tante poesie che trattano i sentimenti e gli affetti. Molto note sono le poesie di Neruda o Prévert. Potremmo trascriverle di nostro pugno su un biglietto ricco di decorazioni o estrarre le frasi che reputiamo più interessanti.

Non dimentichiamo anche la poesia di Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale, in cui il poeta italiano decanta l’amore e l’attenzione per la propria moglie scomparsa. O le poesie dell’inglese Elisabeth Barrett Browning. Il Come ti amo? Lascia che ne conti i modi ha conquistato milioni di innamorati per il messaggio diretto che sa evocare richiamando sentimenti sinceri e puri.

Ricordiamoci anche dei versi di Alda Merini o del poeta latino Catullo. Viviamo, mia Lesbia, e amiamoci è una poesia che invita a godere dell’amore sensuale senza mezzi termini. La poesia è nota per aver avuto una larga diffusione nella cultura greco-romana.

Per amore si donano rose rosse, garofano rosso ed eliotropo ma a San Valentino non deve mai mancare la dedica di amore e fedeltà

Se invece le poesie ci appariranno troppo sdolcinate e patetiche rifacciamoci ad aforismi e tendenze varie. Possiamo farci aiutare dai noti cioccolatini per ispirarci. E se neanche questo reputiamo che alla fine possa funzionare, non ci rimane che scrivere di nostro pugno tutti i sentimenti che proviamo.

Una lettera indirizzata al nostro innamorato sarà più sincera e diretta. Il partner apprezzerà davvero molto leggere dei nostri sentimenti e di cosa ci spinge ad onorarli ogni giorno. Sarà il vero trionfo del sentimento che governa l’Universo.

Dunque, per amore si donano rose rosse, garofano e alcuni fiori che per consuetudine ci aiutano a comunicare ciò che proviamo grazie al loro significato. Accompagniamo però a questi anche un messaggio scritto di nostro pugno e con parole sincere. Il partner non potrà che esserne davvero felice.