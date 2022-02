Broccoli e cavolfiori sono due verdure invernali che appartengono alla stessa famiglia.

Due verdure che per il loro odore pungente fanno storcere il naso a molti che decidono di escluderli dalla propria alimentazione con la convinzione che il sapore sia sgradevole come l’odore.

Niente di più sbagliato in quanto queste due verdure dall’aspetto di un bouquet di fiori sono una miniera d’oro per la salute. Ricchi di vitamine e minerali sono un modo geniale per introdurre nell’alimentazione i micronutrienti e la fibra di cui abbiamo bisogno.

Non in padella o al forno né bolliti, ecco un modo sfizioso per mangiare cavolfiori e broccoli per un piatto ricco di preziosi nutrienti

In più sono due ortaggi davvero versatili in cucina, da poter consumare crudi, cotti in padella, bolliti. Ideali anche per la preparazione di piatti come la pizza in variante low carb. Inoltre possiamo anche decidere di utilizzarli come base per il couscous o come ingrediente da aggiungere a preparazioni come polpette o burger.

La tecnica di cottura migliore per evitare di perdere preziose vitamine e nutrienti è la cottura al microonde. Questo tipo di tecnica infatti permette una cottura veloce che non modificherebbe le molecole dei composti.

Un’insolita ricetta

Un modo geniale per portarle in tavola e farle consumare anche ai nostri piccoli di casa è nella versione di burger. Un’alternativa vegetale ai soliti hamburger di carne, da proporre anche in un pranzo con amici e parenti vegetariani.

La preparazione di questi burger è semplicissima, solo pochi minuti per portare in tavola un’esplosione di nutrienti.

Burger di broccoli e cavolfiori

Ingredienti per 7 burger:

1 confezione di broccoli e cavolfiori congelati;

40 grammi di pangrattato;

15 grammi di fecola di patate;

20 grammi di parmigiano;

1 cucchiaino di curcuma a scelta;

Sale e pepe q.b.;

Olio EVO;

Procedimento:

Cuocere le verdure in padella con un filo d’olio, per pochi minuti, aggiustare di sale e pepe. Appena le verdure saranno morbide spegnere il fuoco e schiacciarle con l’aiuto del dorso di una forchetta. Evitare di frullare l’impasto che altrimenti rischierebbe di essere troppo morbido. Trasferire il composto in una ciotola e aggiungere il pangrattato, la curcuma, la fecola e il parmigiano. Amalgamare il tutto e procedere alla formazione dei burger vegetali dell’altezza di 1 cm, con l’aiuto delle mani. Cuocere i burger in padella antiaderente per il tempo necessario alla doratura. Spegnere il fuoco e servire.

Chicche di gusto

Per rendere il tutto più goloso possiamo decidere di preparare una maionese o dell’hummus di ceci o di zucca piuttosto che di barbabietola.

Dunque non in padella o al forno né bolliti ma in una variante burger semplicemente irresistibile.