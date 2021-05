La prossima volta che andiamo a fare la spesa e troviamo dei pomodori non particolarmente saporiti, non buttiamoli via. Questi frutti della terra hanno anche delle virtù non alimentari molto curiose. Pochi dei nostri Lettori sapranno infatti che il pomodoro è in grado di essere anche un ottimo detergente. Perfetto, tra l’altro, per pulire sedie e tavolini in ferro che abbiamo rispolverato in questi giorni sul balcone o nel giardino di casa. Seguiamo la nostra Redazione in questo viaggio nella pulizia utilizzando un semplicissimo pomodoro maturo.

Un set giardino brillante come pochi

Ecco quante pulizie meravigliose di casa possiamo fare con un pomodoro avanzato che farà risplendere il nostro set da giardino più di un prodotto specifico. Cosa dobbiamo fare? Niente altro che tagliare a metà un pomodoro, sfregandolo nella sua parte interna sulla superficie di sedie e tavoli. Dopo averlo lasciato agire per qualche minuto, prendiamo un secchio con dell’acqua fredda, risciacquiamo e asciughiamo anche con un semplicissimo panno vecchio. Ricordiamo però che questo sistema funziona solo con i set giardino in metallo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Anche l’argenteria diventerà come nuova

Ecco quante pulizie meravigliose di casa possiamo fare con un pomodoro avanzato che si prenderà cura anche dell’argenteria. Se si è formato il classico velo, o patina, sulla nostra argenteria, nessun problema. Ci penserà il super pomodoro! Prendiamone sempre uno abbastanza maturo, tagliamolo a metà e, con la parte interna, puliamo l’argenteria.

Possiamo utilizzare anche un vecchio spazzolino da denti, che sfregheremo, ma con molta cura, sulla superficie opacizzata. Dopo il trattamento, sciacquiamo in acqua fredda tutta la posateria, o, gli accessori trattati e asciughiamo immediatamente in un panno morbido. L’acidità naturale del pomodoro ci permetterà di rimuovere lo sporco depositatosi, riportando i nostri argenti allo splendore originale.

Approfondimento

Se abbiamo in casa dei fumatori attenzione a questo problema risolvibile con questo sistema geniale