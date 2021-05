Quando andiamo al supermercato, scegliere la tipologia di pane migliore tra le varie scelte è quasi un’impresa. Ne esistono talmente tanti tipi diversi che, spesso, l’unico parametro con cui scegliamo un pane piuttosto che un altro è semplicemente l’aspetto appetitoso. Invece ci sarebbero tanti altri dati da osservare.

Ed ecco che, per toglierci tutti i dubbi, possiamo basarci sui consigli degli esperti nutrizionisti. Il nutrizionista, si sa, svolge un lavoro diverso dal dietologo. Ecco perché questi consigli sono adatti davvero a tutti, anche per chi non è a dieta. Rimarremo stupiti dalla verità visto che in pochi lo sanno ma è questo il miglior pane da comprare al supermercato secondo gli esperti della nutrizione. Scopriamo insieme di che pane si tratta.

Un occhio al sale

Quando compriamo il pane, che sia confezionato o al banco, dovremmo stare attenti a controllare la quantità di sale presente nel prodotto. In generale, meno sale c’è e meglio è.

Il pane serve da accompagnamento per piatti già conditi. Il sale lo ritroviamo in qualsiasi tipo di pietanza. Proprio per questo motivo, non abbiamo necessità di integrare ulteriore sale con il pane.

Attenzione al tipo di farina

La farina è l’ingrediente principale del pane e, per questo, ha un’importanza davvero fondamentale. In commercio esistono moltissimi tipi di pane costituiti da farine molto diverse tra loro. Farine bianche, integrali, ai semi, insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. In generale, però, come riporta il sito Altroconsumo.it, il pane migliore da acquistare è quello con farina integrale.

Questo tipo di pane è ricco di fibre e sostanze nutrienti che daranno beneficio al nostro organismo. In sostanza, la farina integrale è indiscutibilmente più completa a livello nutrizionale rispetto alla farina bianca. Negli ultimi anni sta aumentando la fama e la diffusione di queste farine, anche se non è sempre stato così.

Ancora oggi i tipi di pane più amati dagli italiani sono il pane di Altamura, o quello Toscano, molto lontani dal concetto di pane integrale. Eppure è preferibile scegliere quest’ultimo, per i benefici elencati precedentemente. In pochi lo sanno ma è questo il miglior pane da comprare al supermercato secondo gli esperti della nutrizione.

