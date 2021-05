Lavare i vetri è una faccenda davvero seccante. Quante volte abbiamo guardato i vetri pensando di doverli lavare ma poi abbiamo fatto finta di niente? Tante, sicuramente. E come potrebbe essere il contrario? Lavare i vetri è una delle faccende domestiche più faticose in assoluto. Necessita di tanto olio di gomito e sudore, e porta via davvero tanto tempo.

Oltretutto i prodotti pulenti del supermercato sono tutti molto velenosi e tossici per la salute, e costano anche parecchio. Ecco perché abbiamo pensato a una soluzione naturale che potesse aiutarci ad eliminare i mille detersivi che popolano i nostri armadi. L’ingrediente base di questa soluzione è del tutto naturale, e solitamente lo utilizziamo in cucina. Di cosa stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Un ingrediente dai mille utilizzi

La maizena, o amido di mais, è un tipo di farina solitamente utilizzata per preparare i dolci. Ha un sapore particolare ed è amatissima da grandi e bambini. La scoperta incredibile è che questo prodotto ha mille vantaggi nascosti.

Uno tra questi è che può essere utilizzato nelle pulizie domestiche con ottimi risultati, in particolare per pulire i vetri. I vetri diventeranno brillanti e luccicanti come mai prima grazie a questo portentoso metodo naturale che sta davvero spopolando. Scopriamo in che modo utilizzare la maizena a questo scopo.

Una soluzione semplice ma davvero formidabile

Basterà mescolare un cucchiaio di maizena con dell’acqua tiepida. È importante che l’acqua non sia né troppo calda né troppo fredda, altrimenti il composto non avrà la consistenza adatta al nostro scopo.

Dopo aver mescolato bene il tutto, mettiamo questa soluzione su un panno e iniziano a strofinare i vetri. Il risultato sarà davvero incredibile! Ultimeremo la pulizia passando un panno in microfibra per asciugare il vetro, e il gioco è presto fatto!

La maizena scioglierà e neutralizzerà il grasso e lo sporco, e i vetri diventeranno puliti da fare invidia ai vicini! Ed ecco che i vetri diventeranno brillanti e luccicanti come mai prima grazie a questo portentoso metodo naturale che sta davvero spopolando.

Ricordiamo che i vetri andrebbero puliti con regolarità almeno una volta al mese, preferibilmente nei giorni nuvolosi. Questo per evitare che la luce dei raggi solari colpisca direttamente i vetri.

