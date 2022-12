Ecco quante ore camminare per smaltire i cenoni natalizi e 5 modi per moderarsi senza rinunce

Con le feste le occasioni di pranzi e cene luculliane, aperitivi e brindisi si moltiplicano. Purtroppo si moltiplicano anche le calorie accumulate, gli sforzi per smaltirle e i sensi si colpa per i chili di troppo. Ma seguendo alcuni segreti è possibile godersi la tavola senza troppe rinunce.

Natale, capodanno ed Epifania sono un’infilata di pranzi e cene fuori dal comune. Per non parlare poi dei vari brindisi, magari degli aperitivi di auguri con gli amici o i colleghi. Insomma, le festività rappresentano un pericolo per la nostra linea. Il rischio di un accumulo calorie che si trasformano in chili di troppo che poi sarà faticosissimo smaltire. Ma c’è la soluzione per evitare l’accumulo di grasso, poi difficile da mandare via, insieme ai sensi di colpa.

Ecco quante ore si deve camminare per consumare le calorie delle feste

Una ricerca della British Dietetic Association ha stimato quante calorie mediamente una persona incamera per un cenone di Natale. Il numero potrebbe atterrire molte persone. Secondo l’associazione britannica dopo un cenone natalizio, le calorie ingurgitate potrebbero arrivare a 6.000. Un numero quasi triplo di quelle giornaliere necessarie a un uomo e quasi il quadruplo di quelle necessarie per una donna.

Ma fa più impressione un altro calcolo, quello che ha fatto la professoressa di medicina comportamentale Amanda Daley. La dottoressa ha calcolato che per smaltire gli eccessi calorici di un cenone, occorrerebbero 12 ore di camminata a passo veloce. Ecco quante ore si deve camminare per smaltire un cenone o un pranzo di Natale abbondante, pari a circa 80 km! Se moltiplichiamo questa cifra per i tre eventi di Natale, capodanno ed Epifania arriviamo a 240 km. Moltissimi non coprono questa distanza neanche in 1 anno.

5 modi per moderarsi senza rinunce ed evitare esplosioni di peso

Chi non volesse camminare per oltre 200 km ha tre soluzioni. La prima, è tenersi i chili di troppo e il senso di colpa. La seconda è seguire dopo un cenone un regime rigidissimo di dieta alimentare ipocalorica. La terza possibilità è moderarsi durante pranzi e cene e smaltire progressivamente gli eccessi nei giorni successivi al pasto natalizio.

Prima regola, non lasciamo accumulare i chili. Infatti perdere 2 chili è abbastanza semplice e rapido, perdere 5 chili diventa più complicato. Ma perdere 10 chili diventa veramente difficile, mentre è facile metterli su in meno di 4 settimane, ovvero il tempo delle festività.

Se eccediamo in un cenone, moderiamoci durante tutta la settimana e privilegiamo gli alimenti ipocalorici. Anche in questo caso occorre fare molta attenzione perché ci sono alimenti ingannevoli che molti pensano facciano dimagrire ma invece fanno ingrassare.

Tè senza zucchero e tisane aiutano a mantenere il controllo della fame e sono utilissime per idratare il corpo. Ecco perché i nutrizionisti consigliano di non arrivare digiuni ai cenoni o a pranzi delle feste per non abbuffarsi. Occorre, invece, fare esattamente l’opposto.

Passeggiate ed esercizi in casa aiutano a tenere sotto controllo gli eccessi

È spiacevole e difficile sedersi a una tavola natalizia e rinunciare per paura delle calorie. Possiamo mangiare più o meno tutto ma con moderazione e poi dopo il pasto una bella passeggiata di mezzora. E durante la settimana a casa ogni giorno 15 minuti di esercizi fisici adatti a bruciare grasso e tonificare i muscoli.