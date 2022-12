Sarebbe questo l’investimento da 30 euro a settimana con il maggiore impatto sulla qualità della vita

Se vogliamo farci un regalo per l’anno nuovo, questo investimento sottovalutato porterà a una rivoluzione quotidiana e meno stress

Sono molti gli investimenti che facciamo per renderci la vita più semplice. Dalle grandi decisioni come scegliere in quale città vivere per avere accesso al lavoro migliore, alle decisioni più piccole come acquistare un pelapatate nuovo. Ma c’è una scelta che sempre più persone concordano ha un impatto enorme sulla nostra qualità di vita e sui nostri livelli di stress. Con un investimento piccolo, potremo dire addio a una buona parte dello stress, della fretta e delle mille piccole incombenze quotidiane.

Pagare qualcuno per fare le pulizie rivoluzionerà la nostra vita

Ma di quale investimento stiamo parlando? Semplicissimo: si tratta dell’aiuto domestico, che spesso si manifesta nella persona della ‘signora delle pulizie’. Questa figura professionale può davvero fare la differenza nella nostra quotidianità. Chi ha deciso di farsi dare una mano da una collaboratrice domestica, raramente cambia idea, una volta sperimentato il grande cambiamento che porta nella nostra quotidianità. Ma quanto c’è da spendere perché ne valga la pena?

Sarebbe questo l’investimento da 30 euro che riduce di più il nostro stress quotidiano

Generalmente una collaboratrice domestica riceve un compenso di circa 15euro lordi all’ora. Se la nostra casa non è eccessivamente grande, due ore alla settimana saranno più che sufficienti per le pulizie di bagno, cucina, salotto, camere da letto, balconi e terrazzi. Immaginiamo che cambiamento sarebbe nella nostra vita non doverci più occupare di pulire la casa. Sui forum online, ma anche nelle discussioni tra amici, tutti sono d’accordo: assumere una collaboratrice domestica ha ridotto drasticamente lo stress quotidiano. Ma quali lavori è meglio affidare a una collaboratrice domestica, e di quali invece dovremmo occuparci noi stessi?

Quali lavori affidare a una collaboratrice domestica

Sarebbe questo l’investimento da 30 euro a settimana che ci aiuterà. Innanzitutto, la collaboratrice domestica si può occupare della ‘pulizia ordinaria’ della casa: superfici, mobili, sanitari, pavimenti etc. Se vogliamo possiamo farci aiutare anche a fare le ‘pulizie straordinarie’, quelle che generalmente non svolgiamo tutte le settimane, come pulire finestre, persiane, ringhiere, soffitte, cantine etc. Con l’aiuto di una professionista, certamente il lavoro sarà molto più veloce, e più approfondito, che se lo avessimo fatto da soli. In generale, possiamo affidare a una collaboratrice domestica tutti quei lavori che richiedono molto tempo, o che sono troppo faticosi per noi, ma che non richiedono la nostra supervisione. Ad esempio possiamo chiedere di svuotare e pulire il frigo, o i pensili della cucina, o i mobili del bagno. Ma anche spolverare soprammobili e quadri, o togliere le ragnatele. Un altro lavoro che molti odiano e che possiamo tranquillamente delegare è lo stiraggio dei vestiti. Ci sono invece altri lavori che faremmo meglio a svolgere da soli.

Quali lavori è meglio fare personalmente e non affidare alla collaboratrice domestica

Sarebbe questo l’investimento da 30 euro alla settimana che ci cambia la vita: affidare le pulizie di casa a una collaboratrice domestica. Ci sono però alcuni compiti che è meglio non delegare. Il riordino di oggetti personali o di armadi e cassetti è uno di questi, oppure mettere via la spesa, o altri lavori che richiedono la nostra supervisione. Ma se delegheremo tutti gli altri compiti, la nostra quotidianità sarà molto meno stressante.