Non sottovalutiamo il nostro benessere. Ci sono tante cose da considerare per stare bene, soprattutto se soffriamo di qualche patologia particolare.

In un articolo precedente ad esempio abbiamo messo in guardia coloro che soffrono di reumatismi, avvisando di stare attenti agli asparagi. Oggi invece andiamo a toccare un argomento che tocca praticamente tutti. Vedremo infatti degli utili consigli che riguardano la frutta di stagione, ed i suoi possibili lati negativi. Capiremo quali sono le dosi giuste da assumere per massimizzare il benessere ed evitare qualunque inconveniente. Ecco quante fragole e quante ciliegie mangiare ogni giorno per rallentare l’invecchiamento e digerire sempre bene.

La quantità giusta di fragole

Sappiamo tutti molto bene che le fragole fanno molto bene. Esse contengono una buona quantità di vitamina C e di flavonoidi. Queste due sostanze sono molto importanti per la loro azione antiossidante, e di conseguenza sono ottime contro l’invecchiamento.

Tuttavia non vogliamo mai esagerare, ed anzi è importante che ne mangiamo sempre il numero giusto per massimizzare gli effetti positivi. Il consiglio generalmente è di mangiare una o due coppe di fragole, possibilmente non di più.

Non esageriamo con le ciliegie

Sappiamo come si dice: una ciliegia tira l’altra. Per questo a volte rischiamo di esagerare e se ne mangiamo troppe possiamo avere effetti collaterali. In particolare ricordiamo che le ciliegie hanno un effetto un effetto lassativo, quindi se ne assumiamo una quantità eccessiva rischiamo di avere la diarrea. Inoltre hanno un contenuto d’acqua superiore all’80%, quindi anche gli effetti diuretici sono da tenere sotto controllo.

La quantità consigliata è quindi di circa 25 ciliegie al giorno. Se ne mangiamo questo numero, eviteremo inconvenienti e sfrutteremo i loro effetti positivi. Anche le ciliegie infatti contengono molti antiossidanti ed evitano l’invecchiamento

Ecco quante fragole e quante ciliegie mangiare ogni giorno per rallentare l’invecchiamento e digerire sempre bene. Come in tutte le cose, è la moderazione che ci permette di mantenere il nostro benessere. Facciamo quindi attenzione, compriamo le quantità ideali al supermercato e mettiamo in tavola le dosi giuste.