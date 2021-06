Con l’arrivo della stagione più calda dell’anno, tutti siamo alla ricerca di piatti freddi, gustosi e adatti a tutta la famiglia.

Per chi non ha molto tempo a disposizione, l’ideale è una pietanza che non richieda lunghe preparazioni e che sia semplice da preparare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per questo motivo sveleremo che è questa l’insalata di riso dell’estate pronta in soli 10 minuti che sta spopolando per la sua bontà.

Insalata di riso alla siciliana

Si può definire una pietanza economica; richiede pochi ingredienti come capperi, tonno, olive, pomodori secchi, mandorle e un tocco di scorza di limone.

Per iniziare, mettiamo a cuocere il riso, dopodiché scoliamolo e disponiamolo in un contenitore, condendolo con due cucchiai di olio extravergine d’oliva.

Prendiamo una confezione di tonno e facciamolo sgocciolare dal suo olio di conservazione, per chi vuole stare più leggero può usare quello al naturale.

Una volta che il riso si è raffreddato, aggiungiamo quindi il tonno e i capperi, mescoliamoli e lasciamo insaporire il tutto.

Tagliamo in piccoli pezzi i pomodori secchi, aggiungiamoli alle olive e alla scorza di limone tritata finemente e mescoliamo con il riso.

Prendiamo le mandorle, tagliamole e mettiamole in padella a scaldare per alcuni minuti, così da tostarle, e infine mettiamone una porzione direttamente sul riso.

Teniamo una manciata di mandorle da parte perché dovremo unirle all’insalata di riso successivamente.

E in poco tempo la nostra pietanza è pronta, conserviamola in un contenitore di vetro ermetico in frigo così rimarrà fresca.

Quando saremo pronti a gustarla, aggiungiamo una manciata di mandorle tostate che erano state precedentemente messe da parte.

I più golosi potranno aggiungere qualche dado di caciocavallo prima di consumarla, e chi ne potrà più fare a meno?

È questa l’insalata di riso dell’estate pronta in soli 10 minuti che sta spopolando per la sua bontà, siamo pronti a leccarci i baffi.

Alternative

Per chi vuole cambiare, sostituiamo il riso con altri cereali, come il farro, l’orzo integrale o la quinoa, sono ottimi dal punto di vista nutrizionale.

D’altronde, la varietà in cucina è fondamentale per raggiungere un benessere fisico e anche mentale.

Approfondimento

Riso alla cantonese, un piatto facile e veloce