Per avere una chioma più forte e lucente in tante sono pronte a provare di tutto. Quando gli impacchi, le maschere e i prodotti per capelli non bastano si cercano altre soluzioni. Una fra queste è la credenza popolare secondo cui la Luna influenzerebbe molte più cose di quanto si pensa.

Si è scoperto negli anni che la Luna esercita la sua influenza sulle maree. La marea è un fenomeno che consiste nell’innalzamento e abbassamento delle masse d’acqua. Queste variazioni possono essere anche consistenti e con frequenza variabile. Un fenomeno dovuto all’attrazione gravitazionale esercitata sulla Terra dalla Luna.

Proprio per questo effetto che la Luna ha sulla Terra qualcuno crede possa influenzare anche la crescita della chioma. In alcune zone d’Italia si crede addirittura che possa incidere sulle nascite e sui concepimenti.

Ecco quando tagliere i capelli a febbraio secondo il calendario lunare per farli crescere forti e sani

Non esistono basi scientifiche che confermano questo effetto della Luna sui capelli. Però sfruttare il calendario lunare per spuntare o tagliare i capelli non fa male a nessuno. Eliminare le punte sfibrate e ormai secche può essere solo un bene per la chioma.

In fondo alcune credenze popolari ci danno solo delle indicazioni a prescindere dalla superstizione. Prendiamo come esempio la credenza popolare secondo cui non bisognerebbe dormire con i piedi verso la porta. Una credenza che trova il supporto anche nel Feng Shui.

Come funziona il calendario

Secondo questa teoria bisognerebbe fare affidamento alle 4 fasi lunari. Luna nuova, Luna crescente, Luna piena e Luna calante che sono un ciclo completo. Un ciclo dura circa 29 giorni detto mese sinodico e descrivono in pratica l’aspetto della Luna dalla Terra.

Ma quando sarebbe il momento giusto per sfruttare questa ipotetica influenza della Luna? Ecco secondo le credenze popolari il momento migliore è probabilmente la Luna crescente. Tagliarli in questo momento velocizzerebbe la crescita rendendoli più forti. Però di preciso si parla di Luna gibbosa crescente, cioè dopo il primo quarto.

Dunque nel mese di febbraio si tratterebbe dei giorni dal 10 febbraio al 14 febbraio. Ma anche i giorni successivi che portano alla Luna piena sarebbero perfetti. Soprattutto per chi ha i capelli molto sfibrati e vorrebbe rinvigorirli. Pare che la Luna piena rinfoltisca la chioma donandole più volume. È anche un buon momento per cambiare colore e fare una nuova tinta. Oppure una bella maschera che viene dall’Oriente con l’acqua di riso fermentata.

Quindi, ecco quando tagliere i capelli a febbraio basandoci sulle fasi lunari. Si tratta sempre di credenze popolari e non di studi scientifici, non bisogna dimenticarlo. Ma approfittiamo di questa scusa per prenderci cura dei nostri capelli.

