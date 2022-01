La vita frenetica di tutti i giorni non sempre ci permette di avere la dispensa piena e aggiornata con i prodotti necessari. Spesso, infatti, può capitare di avere da parte dei prodotti meno utili per la preparazione di piatti dell’ultimo minuto. Sarebbe opportuno fare una ricognizione di ciò che manca almeno una volta a settimana per i prodotti di uso quotidiano. Dovremmo anche avere l’abitudine di controllare una volta al mese che ci siano le scorte di pasta e cibi in scatola come tonno e legumi.

Non farsi mancare ciò che è necessario

Sono davvero tanti i prodotti e gli ingredienti di cui dovremmo fare una scorta quando ci è possibile. All’ultimo minuto potrebbero davvero tornarci utili per improvvisare una cena e inventare dei piatti da presentare a tavola.

Mica solo olio, riso e farina, dunque, ma dovremmo avere nella nostra dispensa anche legumi in scatola come ceci e fagioli. Questi normalmente sono venduti in scatole di latta e li troviamo nella versione precotti. Avere questi prodotti in casa ci faciliterà di molto la preparazione di una cena all’ultimo minuto. Infatti, basterà riscaldarli in una pentola o passarli in padella insieme agli altri ingredienti e presto li avremo pronti.

Stessa cosa dicasi per il tonno in scatola. Adeguatamente scolato e rielaborato, il tonno può andare bene per preparare un condimento per accompagnare il primo. Anche una veloce insalata di tonno e fagioli cannellini farà al caso nostro per abbozzare una pietanza da mettere in tavola. Aggiungere una spruzzatina di prezzemolo fresco e qualche fettina di cipolla lunga e il gusto è assicurato.

Mica solo olio, riso e farina, ecco quali prodotti in scatola tenere in dispensa per una cena dell’ultimo minuto

Non dimentichiamoci che un’ottima alternativa al tonno in scatola potrebbe rivelarsi il salmone. Esso, infatti, è molto gustoso e si accompagna bene a insalate e verdure cotte.

Proprio queste ultime, se non abbiamo il tempo di cucinarle, sarebbe bene acquistarle in scatola e tenerne qualcuna di scorta. Piselli e combinazioni di verdure varie sono facilmente reperibili al supermercato e saranno un delizioso accompagnamento per i contorni ai secondi piatti.

E poi non dimentichiamoci di avere una buona quantità di salsa. Versatile e molto amata, la salsa di pomodoro non può mai mancare nella dispensa di una famiglia italiana. Se è possibile impariamo a farci le bottiglie durante la bella stagione. Avremo così una scorta personalizzata e saremo certi che il nostro prodotto sarà naturale al cento per cento.

Altrimenti, approfittiamo delle promozioni e degli sconti del supermercato di nostra fiducia e riempiamo senza remore la nostra dispensa.