Come conservare le patate lesse ed evitare che diventino nere con una semplicissima mossa

Ognuno ha i propri gusti personali. Eppure, ci sono cose e prodotti che sono presenti praticamente in ogni casa. Quando andiamo a fare la spesa, infatti, mettiamo sempre nel carrello un paio di cipolle, qualche patata e il tonno in scatola. Sono alimenti che potremmo definire dei must. Ci piace averli di scorta perché sono molto versatili e spesso, quando si ha poco in casa, possono salvare la cena. Come ad esempio queste polpettine preparate con le solite cose che a quasi tutti avanzano. Quando non abbiamo verdura fresca da portare in tavola come contorno, le patate sono il classico jolly da poterci giocare. Piacciono a tutti, anche perché le possiamo cucinare in tantissimi modi diversi. Impossibile non riuscire ad accontentare tutti! Fritte, al forno, arrosto, bollite, come purè.

Per molte preparazioni le dobbiamo far prima lessare. Il difetto è che si tratta di un metodo di cottura un po’ lungo. E non sempre si ha tutto questo tempo a disposizione, soprattutto per la cena, visto che si rientra sempre tardi dal lavoro. Uno stratagemma utile è quello di far cuocere le patate in anticipo.

La tecnica giusta per un’ottima conservazione

Una volta che abbiamo fatto bollire le nostre patate, se non le utilizziamo subito, le possiamo conservare per uno, massimo due giorni. Per un’ottima conservazione bisogna, però, utilizzare la tecnica corretta. Vediamo quindi come conservare le patate lesse. Per prima cosa, le patate cotte si conservano in frigorifero. Ma prima di riporle nel frigo, dobbiamo aspettare che si freddino. Dobbiamo quindi metterle in un contenitore ben pulito e dotato di coperchio, meglio se dotato di chiusura ermetica. Possiamo scegliere di conservare le nostre patate con o senza la buccia. Il consiglio è quello di togliere la buccia prima di riporre le patate in frigo. Anzitutto, perché riusciremo a pelarle più facilmente quando sono ancora calde. Inoltre, eliminando la buccia, andremo ad eliminare una potenziale fonte di contaminazione batterica.

Come conservare le patate lesse ed evitare che diventino nere con una semplicissima mossa

Tuttavia, una volta fatte lessare, le patate tendono a diventare scure. La loro polpa non è più bella bianca o gialla (in base alla qualità), ma tende a scurirsi. In alcuni punti, specie sui bordi, diventa infatti grigia o marroncina. Per evitare questo fastidioso problema, il passaggio da fare è davvero molto semplice. Una volta che le nostre patate sono cotte, scoliamole. A questo punto, quando ancora sono calde, immergiamole subito in una ciotola di acqua fredda. Meglio se con qualche cubetto di ghiaccio. Lo shock termico impedirà la reazione chimica che provoca la decolorazione delle patate.

