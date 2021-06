Mangiare e non ingrassare è il sogno di tutti. Sarebbe davvero bello potersi concedere pranzi luculliani ogni giorno e non badare alla linea. Purtroppo la realtà è un’altra. Se si cede a troppe tentazioni, ci possono essere delle conseguenze.

Le tentazioni per eccellenza sono i dolci. Gelati artigianali, babà, torte al cioccolato. Fanno venire l’acquolina in bocca anche solo leggendo.

Come coniugare la linea e la gola? Si può?

Ecco quando possiamo mangiare anche i dolci più gustosi senza ingrassare e restando sempre in forma smagliante

Mangiare sano

Per avere un fisico perfetto e tonico è necessario mangiare in un certo modo. Qualche strappo alla regola, però, si può accettare. Chi biasimerebbe una persona che ama il cioccolato alla follia? O chi preferisce la crema pasticciera? O le torte alla frutta?

Una domanda quasi retorica sorge spontanea. Tutte queste leccornie sono compatibili con la linea? In determinati casi sì.

Mai esagerare

Un consiglio preliminare è d’obbligo. Come raccomandano medici e specialisti di tutto il mondo, non bisogna mai esagerare. Le conseguenze per la nostra salute, infatti, potrebbero essere tragiche. Si pensi, ad esempio, all’obesità o al diabete.

L’alimentazione deve essere varia, sana e bilanciata.

Quando possiamo mangiare i dolci senza pentirci

Molti badano alla linea e alla forma fisica. Alcuni hanno addirittura eliminato i dolciumi dal proprio piano alimentare. La scelta è condivisibile. Il richiamo e la tentazione, però, sono sempre molto forti.

Per fortuna cedere alle tentazioni è possibile e non deve generare sensi di colpa esagerati. Basta osservare delle regole semplici.

Consumare un bel cannolo siciliano o un bignè alla crema a colazione ha i suoi vantaggi. In primis ci fornisce grande energia. In secondo luogo, inoltre, le calorie ingerite si possono consumare facilmente nel corso della giornata.

La mattina, quindi, possiamo mangiare i nostri dolci preferiti senza troppe remore. Anche due o tre volte a settimana.