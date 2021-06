Tra qualche settimana arriverà sui conti correnti dei risparmiatori italiani l’addebito del prelievo automatico dell’imposta di bollo. Ma ci sono delle eccezioni che permettono di non pagare l’imposta. Infatti, presentando l’ISEE non si paga l’imposta di bollo sul conto corrente ma pochi lo sanno. L’esonero si ha anche non superando il limite di giacenza media di 5.000 euro. Vediamo come fare per non pagare una delle tasse più odiate dagli italiani.

Presentando l’ISEE non si paga l’imposta di bollo sul conto corrente ma pochi lo sanno

L’imposta di bollo è addebitata automaticamente sul conto corrente a fine mese. L’importo annuale complessivo è di 34,20 euro ed è ripartito in quattro rate di 8,55 euro a trimestre. Quindi, l’addebito è effettuato il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno.

Sono obbligati al pagamento dell’imposta di bollo i possessori di libretto di risparmio e di conto corrente bancario o postale.

Ma quali sono le esenzioni per non pagare?

Come precisato nella nostra guida sul conto corrente, il limite di giacenza media massima, che bisogna rispettare per non pagare l’imposta, è al di sotto di 5.000 euro. Però, bisogna fare attenzione se si hanno due conti corrente presso lo stesso Istituto. Infatti, anche se il valore sui conti è al di sotto di 5.000 euro, la giacenza è data dalla somma delle due giacenze. Quindi, è possibile che la soglia si superi.

Ma esiste anche un’altra possibilità che permette di non pagare l’imposta di bollo. Si tratta dell’esenzione per le famiglie con basso reddito, come già accennato nel nostro articolo: sul conto corrente a fine mese arriverà una brutta sorpresa per i risparmiatori

I beneficiari di tale esenzione sono coloro che hanno un ISEE aggiornato inferiore a 7.500 euro. Per ottenere l’esonero bisogna presentare alla propria banca l’autocertificazione entro il 31 maggio di ogni anno. Nello specifico, il correntista che presenta la richiesta di esonero, rientra nella categoria dei titolari esclusi dalle spese bancarie.