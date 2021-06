Eccezionalmente buone, gustosissime e molto ma molto amata da grandi e piccini. Le melanzane fanno impazzire tutti in qualsiasi forma vengano presentate.

Impossibile resistere a quest’ortaggio dalla buccia viola intenso perché fa parte degli alimenti più versatili che esistono in cucina.

Nella rubrica di cucina firmata ProiezionidiBorsa le melanzane non possono mancare. Più volte, infatti, abbiamo parlato di piccoli segreti e consigli super veloci per rendere le melanzane ancora più gustose e piacevoli al palato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ad esempio, per chi non l’ha ancora fatto, si consiglia di provare queste polpette di melanzane dal cuore cremoso perché sono da provare subito, gustose e facilissime stanno facendo impazzire tutti.

Bastano questi 4 semplici trucchetti degli chef per far impazzire tutti con melanzane sempre perfette

In questo spazio, invece, la Redazione non vuole proporre ai Lettori una ricetta bensì 4 consigli pratici attraverso i quali fare un figurone con amici e parenti.

Innanzitutto, è opportuno sapere che se serve la polpa di melanzane per qualche preparazione, bisognerebbe tagliare l’ortaggio a metà, nel senso della lunghezza. Incidere la polpa con dei tagli a scacchiera. Infine, disporre le mezze melanzane su una teglia ricoperta da carta da forno e far cuocere, in forno già caldo, a 180°C per più o meno 1 ora.

Per preparare degli involtini, gli esperti consigliano di optare per melanzane tonde o di forma allungata.

Se invece, la ricetta prescelta prevede una cottura alla griglia, allora prima di procedere alla cottura si consiglia di cospargere la padella, oppure la piastra con una manciata di sale grosso. In questo modo le fette di melanzana non si attaccheranno alla padella o alla griglia durante la cottura.

Infine, per la conservazione sott’olio gli chef consigliano di scegliere la tipologia di melenzana tonda. Questa scelta conviene per chi non si vuole procedere alla posa con il sale per far “spurgare” le melanzane. In modo, come tutti sanno, da eliminare il gusto amarognolo tipico di questo alimento. Ed ecco perché bastano questi 4 semplici trucchetti degli chef per far impazzire tutti con melanzane sempre perfette.