Quando usciamo di casa per andare al lavoro o fare una semplice passeggiata è importante prepararsi adeguatamente per risultare in ordine.

Anche perché la prima impressione ha un’importanza notevole, poiché generalmente la gente si farà un’idea di noi a seconda di come ci conosce la prima volta.

Per questo, quando ci prepariamo, solitamente matita o eyeliner non possono mancare per completare il nostro look.

Potrebbe essere utile conoscere questo incredibile metodo che pochi conoscono per applicare efficacemente l’eyeliner e ottenere dei risultati straordinari velocemente.

L’eyeliner infatti è molto apprezzato, però, oltre al fatto che potrebbe non essere semplice applicarlo, potrebbe capitare che si secchi dopo poco tempo.

Oltre che per il mascara, anche per salvare l’eyeliner secco e farlo durare a lungo basterebbero solo 3 semplici ed efficaci mosse

Riferendoci al trucco non dovremmo soffermarci solo sull’eyeliner, per impreziosire il nostro sguardo basterebbe questo ombretto che ci renderà irresistibili a tutte l’età.

Per quanto riguarda l’eyeliner, invece, capita che quando notiamo aver raggiunto una consistenza tendente al secco, spesso abbiamo l’abitudine di gettarlo, ma questo sarà uno spreco di denaro notevole.

Esistono però dei semplici trucchetti che ci potrebbero essere d’aiuto. Ad esempio, per quello in penna potremmo ricorrere all’utilizzo del phon.

Basterà semplicemente impostarlo alla minima potenza, attivarlo e posizionarlo a circa 20 cm di distanza dall’eyeliner.

Tenendolo attivo per circa trenta secondi dovremmo muovere leggermente il phon in modo tale da irrorare di calore l’intero prodotto.

Altrimenti, sempre per quanto riguarda l’eyeliner in penna, basterà sostituire la sua punta avendo l’accortezza di tirarla fuori con una pinzetta per agevolare il tutto.

Dopo averla sfilata, noteremo che c’è un’altra punta sull’altra estremità dell’eyeliner; con questa dovremo sostituire la prima avendo l’accortezza di inserirla correttamente.

Altrimenti, potremo salvare il nostro eyeliner in penna semplicemente con del collirio, utilizzandolo per inumidire la sua punta.

Questo piccolo trucchetto va però utilizzato soltanto poche volte, per evitare di rovinare il colore del prodotto.

Conservazione

Per evitare che i nostri eyeliner si secchino facilmente, sarebbe consigliato mantenerli posizionati a testa in giù, lontano il più possibile da fonti di calore.

Generalmente, infatti, dovremmo riporli in una zona della casa che sia asciutta e fresca, anche perché gli sbalzi di temperatura sono acerrimi nemici del trucco.

Approfondimento

Chi ha gli occhi verdi dovrebbe utilizzare questi semplici trucchi per metterli in risalto