Le feste promettono sempre grandi mangiate e spuntini fuori pasto a suon di pandoro e tiramisù. Infatti, nonostante i migliori propositi, il risultato è inevitabilmente un leggero aumento di peso. Potremmo quindi giocare d’anticipo e cercare di arrivare più in forma alle feste, per poi continuare anche dopo.

Infatti, basta scegliere un tipo di attività sostenibile ad ogni età e compatibile con il nostro stile di vita. Questo è il caso di un’attività aerobica leggera, come la camminata. Diversi esperti infatti la consigliano per tutta una serie di ragioni, che la rendono una scelta adeguata per chi desidera mantenersi in salute. Infatti, oltre ai vantaggi sul girovita, pare faccia diminuire il colesterolo cattivo e riduca la pressione arteriosa e il rischio di diabete 2. Ci sono però diversi modi di camminare. Alcuni più efficaci di altri, in base all’obiettivo che desideriamo raggiungere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Basta camminare in questo modo per dimagrire e tonificare in vista delle abbuffate delle feste

Quando camminiamo attiviamo il metabolismo, che quindi fa consumare più energie al corpo, bruciando zuccheri, proteine e grassi. Un’attività più intensa, come la corsa, dovrebbe far bruciare di più. Ma la corsa non è adatta a tutti. Infatti, tende a creare pressione sulle articolazioni, sempre più delicate con l’avanzare dell’età e maggiormente a rischio se abbiamo qualche chilo in più. Nulla però ci impedisce di camminare più speditamente, aumentando la frequenza dei passi. Allo stesso tempo, dobbiamo mantenere un ritmo costante, così da ottimizzare il risultato.

La differenza tra camminata veloce e corsa leggera è nel movimento. Quando corriamo c’è qualche millisecondo in cui siamo completamente staccati da terra. Ma quando tocchiamo terra di nuovo dobbiamo attutire l’impatto per questo, si dovrebbero scegliere delle calzature adatte, sia che siamo esperti o alle prime armi.

Inoltre, se scegliamo di camminare ma desideriamo tonificare di più i muscoli, possiamo scegliere un terreno diverso su cui camminare. In particolare, se camminiamo in salita, chiediamo più energie al corpo e tonifichiamo alcuni muscoli. Quelli più interessati saranno i quadricipiti e i glutei, ma, nel tempo, riusciremo anche ad avere più fiato.

A questo proposito è essenziale dare abbastanza ossigeno ai muscoli regolando la respirazione. Dobbiamo infatti sforzarci di fare dei respiri profondi e costanti, inspirando dal naso ed espirando dal naso o dalla bocca. Insomma, basta camminare in questo modo per dimagrire e tonificare in vista delle abbuffate delle feste. Però non esistono solo la camminata o la corsa ma anche queste attività leggere per dimagrire e tonificare dopo i 40.

Lettura consigliata

Un girovita oltre questi limiti aumenterebbe il rischio di colesterolo alto e tumore