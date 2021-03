A volte ci innamoriamo di alcune piante che vorremmo assolutamente riprodurre a casa. La cosa si può fare, ma purtroppo essendo piante che crescono lentamente, ci vorrebbero molti anni prima di poterle ammirare. E invece è incredibile come far crescere velocemente quelle piante che si sviluppano molto lentamente.

Da interno o da esterno?

Le piante grasse sono certamente fra le piante che si sviluppano molto lentamente. Ne esistono di tanti tipi come quelle che si adattano bene all’interno della casa, o che possono comodamente stare fuori in giardino o in terrazzo.

Fra le più belle piante grasse da interno c’è certamente l’aloe vera. Una pianta oltre che bella, ma anche molto utile per l’ambiente e per la salute personale. Purifica l’aria dagli elementi tossici e il suo succo gelatinoso è un vero prodigio di salute. I Romani la chiamavano la pianta dell’immortalità, per i tanti utilizzi che aveva per curare diversi disturbi.

Le piante grasse da esterno abbelliscono il terrazzo, l’ingresso esterno della casa o il giardino. Fra quelle più diffuse abbiamo la stessa aloe vera, l’agave americana, la Barba di Giove e tante altre. Quest’ultima ha il vantaggio di adattarsi a tutti i tipi di clima e ama il pieno sole.

Per risparmiare e evitare inutili spese, il modo migliore per moltiplicare una pianta grassa è per talea. Questo sistema ci permette di avere tutte le piantine che vogliamo. Si tratta di tagliare un pezzetto della pianta e poi piantarlo.

Possiamo prelevare una foglia o una parte che si presta a ricevere un taglio nella sua base più corta. Non si pianta subito nel terriccio altrimenti la talea a causa dell’acqua che contiene, marcirebbe. Si lascia asciugare per qualche giorno e poi si pianta in un terriccio da cactus, scavando qualche centimetro. Non mettiamo il vaso in una posizione a sole diretto, ma in una zona luminosa e con terriccio inumidito.

Con questo semplice sistema recuperiamo diversi anni di crescita, e in poco tempo avremo delle bellissime piante grasse. Il sistema per talea è valido non solo per le piante grasse, ma per quasi tutte le piante.