I capelli sono croce e delizia sia d’estate che d’inverno e sono tanti i trattamenti e i trucchi da adottare per combattere l’umidità e il crespo. Ad esempio, combatteremo i capelli gonfi e crespi con 3 trucchetti facili e veloci. I capelli sono la parte cui dedichiamo tantissime cure, a partire dalle sedute dall’hair stylist di fiducia alla creazione di maschere fai da te. Ecco perché oltre ad impacchi e trattamenti sono queste le cose da fare per capelli splendenti tutto l’inverno. Avere i capelli in ordine e avere il taglio più adatto al nostro ovale o alla consistenza del capello stesso è fondamentale per sentirsi belli.

A tal proposito ecco il bob, un taglio di capelli sfilato che arriva dal passato e che contrasterà l’umidità e l’effetto crespo. Ma oltre al bob, faremo un figurone con questo accessorio che sta spopolando perché rende più giovani ed incredibilmente alla moda. Infatti quest’anno vede come protagonisti anche i fermagli per capelli. Tra gli accessori per capelli che più stanno spopolando, ritroviamo i cosiddetti frontini o cerchietti. Ce ne sono davvero di tutti i tipi, per tutti i gusti e per tutte le tasche. Possono arrivare a costare anche cifre esorbitanti per chi non vuole rinunciare al lusso e alle firme importanti, come Prada, Gucci, Chanel.

Faremo un figurone con questo accessorio che sta spopolando perché rende più giovani ed incredibilmente alla moda

La moda lo propone in versione bombata e più largo rispetto al classico cerchietto di appena due centimetri. Può essere in raso, in velluto, ricoperto di strass, pietre e perline e di tantissimi colori.

È adatto sia per teenagers che per le signore più mature, dona eleganza e raffinatezza in chi lo porta. Un’altra caratteristica che lo rende il regalo perfetto da far trovare sotto l’albero all’amica, alla mamma o alla zia è che il cerchietto sta bene davvero a tutte. Soprattutto sta bene su qualsiasi tipo di chioma, da quella più selvaggia a quella più composta, liscia o boccolosa. Per chi vuole osare, può optare per la versione maxi, di velluto bianco o rosso, tipicamente natalizio, o ricoperta di strass. Altrimenti anche in colore scuro, nero, blu o bordeaux in velluto o raso per sentirsi raffinate e incredibilmente alla moda.

Pertanto questo incredibile accessorio per capelli potrebbe essere un regalo davvero molto gradito per le donne di ogni età.