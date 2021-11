Le assunzioni nella Pubblica amministrazione procedono nonostante l’emergenza Covid non sia ancora del tutto rientrata. Con modalità di selezione agevolate e procedure più snelle rispetto a pochi anni fa, in realtà si è inaugurata un’era di procedure selettive diversa rispetto al passato.

Un’era concorsuale non certamente negativa, se si pensa che ad oggi è possibile svolgere una prova scritta comodamente da casa, attraverso il proprio pc.

Certo, non tutto fila sempre liscio, perché potrebbero verificarsi problemi di connessione o malfunzionamenti dei dispositivi elettronici. Ciononostante, è importante trovare il lato positivo in ogni cosa e in questa specifica situazione non possiamo lamentarci troppo.

Parlando proprio di selezioni nella PA, Noi della Redazione vogliamo presentare ai nostri Lettori due bandi recentemente pubblicati. Si tratta della selezione di 20 e 50 nuove unità presso due importantissime Regioni italiane, Lombardia e Piemonte. Scopriamo i dettagli e come partecipare alla selezione.

Non lasciamoci sfuggire questi nuovi bandi per 70 diplomati e laureati in due meravigliose Regioni italiane

Iniziamo dalla Lombardia. Si tratta di un bando per formare una graduatoria di 20 tecnici di categoria D presso la Giunta regionale. È un concorso a tempo determinato, che si svolgerà il giorno 26 novembre da remoto e consisterà in una sola prova scritta. La selezione si rivolge inoltre ai laureati in discipline scientifiche tra cui ingegneria e geologia ed è possibile inviare la domanda entro il prossimo 24 novembre. Per altre informazioni, si rinvia al link pubblicato all’apposito sito internet.

e andiamo ora al Piemonte.

Qui la selezione è più articolata ed ecco quante fasi si prevedono.

50 posti alla Regione Piemonte

Si tratta di un concorso per 50 posti di collaboratore amministrativo presso la Giunta del Piemonte ed è rivolto ai diplomati di scuola secondaria superiore. La particolarità di questa selezione sta nel fatto che la metà dei posti, pari a 25, è riservata ad alcune categorie di personale. Precisamente, 18 posti ai dipendenti della Giunta di categoria B che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio e 7 ai volontari in ferma prefissata.

Se il numero delle domande di partecipazione supererà le 200, si procederà con una prova preselettiva. Accederanno alla successiva prova scritta i primi 300 candidati collocati in ordine di graduatoria. L’iter di selezione si concluderà con un colloquio di idoneità ed è possibile inviare la domanda di partecipazione entro le ore 23.59 del 2 dicembre. Per ulteriori dettagli si rinvia all’apposito sito internet.