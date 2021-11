Eliminiamo una volta per tutte l’insopportabile effetto scivoloso dal parquet con queste semplici ed efficaci strategie

Il parquet è un particolare tipo di pavimentazione in legno, molto utilizzato in alcune stanze della casa come la camera da letto e il salone. La sua bellezza si accompagna ad importanti caratteristiche che lo rendono unico rispetto ad altre pavimentazioni. Infatti, è un buon isolante acustico, oltre che termico ed ecco perché lo si predilige nelle zone più fredde e difficili da scaldare. D’altra parte, il parquet cosiddetto autentico è un alleato dell’ambiente, dato che si tratta di un materiale riciclabile.

E poi, come sottovalutare l’estetica: il parquet non solo abbellisce l’appartamento, ma crea anche una meravigliosa atmosfera di calore e familiarità. Insomma, basta dire che quando si entra in una stanza con il pavimento in legno, ci si sente subito a casa.

Tuttavia, accanto alle sue migliori caratteristiche, si trovano anche alcune piccole insidie, tra cui soprattutto la sua scivolosità. Vediamo come affrontarla.

Camminare su una superficie scivolosa significa rischiare di cadere e farsi molto male. Forse crediamo che sia difficile fare un bel tonfo in casa propria, ma purtroppo non è sempre così e le insidie sono sempre dietro l’angolo. È questa la principale ragione per cui è importante prestare la giusta attenzione.

Non è sempre facile badare alla casa, specialmente quando si ha a che fare con superfici particolari come questa. D’altra parte, alcuni piccoli accorgimenti valgono per ogni pavimento, che sia esso in marmo o, come nel nostro caso, in legno. Tra questi, il primo riguarda la pulizia. Spesso ignoriamo il fatto che la polvere possa rappresentare una grande minaccia per una nostra possibile caduta, ma è proprio da qui che bisogna partire. Iniziamo dunque rimuovendo accuratamente lo sporco dai pavimenti con un panno scopa adatto al parquet o con appositi panni cattura polvere.

Gli step successivi

Dopo aver eliminato peli, polvere, capelli e quant’altro, pensiamo alla pulizia più profonda. Un panno umido e specifico per il parquet è la scelta migliore perché lo deterge senza risultare aggressivo. Lasciamo asciugare per qualche minuto e passiamo all’ingrediente principale, la cera.

Una volta che il nostro pavimento è completamente asciutto, passiamo la cera utilizzando uno straccio preferibilmente di cotone nella direzione delle venature del legno. È importante che sia una cera antiscivolo, di cui ne esistono ormai in commercio vari tipi di diverso prezzo.

Eliminiamo una volta per tutte l‘insopportabile effetto scivoloso dal parquet con queste semplici ed efficaci strategie che ci eviteranno brutte e pericolose cadute. Bastano pochi accorgimenti e la nostra casa sarà splendente, profumata e potremmo dire anche… sicura.