Capita spesso di arrivare all’ultimo momento quando si devono comprare i regali di Natale. Così quando si tratta di comprare un regalo ad un parente stretto, si finisce spesso ad acquistare un grande classico: la cravatta. Eppure quest’anno potremmo cercare di cambiare e puntare su un pensiero tanto gradito quanto utile, da comprare in tutta tranquillità. Infatti, basta con le solite ansie da acquisti natalizi last minute grazie a questo regalo gradito e versatile. Vediamo subito di cosa si tratta.

Basta con le solite cravatte regimental

Quando non si sa cosa regalare al proprio padre o zio per Natale, la risposta è solitamente solo una: comprare una cravatta. Con il passare degli anni gli sfortunati parenti si ritrovano il cassetto pieno di capi dai colori più diversi che però, spesso, useranno molto raramente. Ma esiste un’alternativa a questo classico accessorio, che può fare la felicità di parenti e fidanzati di ogni età. Parliamo di un buon maglione, acquistabile nelle sue tante varianti più o meno classiche. La sfida nell’acquisto di questo capo è riuscire a trovare il maglione giusto per la persona giusta. Ecco perché oggi andremo a scoprire come distinguere un capo formale e adatto a contesti più maturi da uno più casual.

Basta con le solite ansie da acquisti natalizi last minute grazie a questo regalo gradito e versatile

Partiamo subito con il dire che la maggior parte dei maglioni si possono mettere sia in occasioni formali che non. Unico grande escluso è il poco comune lupetto, perfetto per uscite tra amici ma molto meno in occasioni formali. Le vere discriminanti nella scelta di un maglione da regalare risiedono quindi in altri due fattori: lavorazione e colori. Se si vuole regalare un maglione adatto ad un contesto formale, meglio puntare su una lavorazione liscia o al massimo a coste. Il comunissimo e molto amato maglione con la lavorazione a trecce è, invece, più adatto per contesti casual.

Per quanto riguarda i colori è meglio riservare i colori vivaci a persone che usano questo capo principalmente nel tempo libero. Le tonalità da preferire, invece, se si dona questo capo ad una persona che lavora in ambiti formali, sono il blu scuro e il nero. Eccezionalmente, e preferibilmente per i dolcevita, si può osare regalando un capo di colore verde, sempre, però, su tonalità molto scure.

