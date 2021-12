Torniamo con l’oroscopo di ProiezionidiBorsa per annunciare liete notizie, che riguardano i prossimi giorni di dicembre. Abbiamo visto che vi sarà una fine dell’anno disastrosa per questi 3 segni, che però avranno una rivincita in amore e fortuna nel 2022.

Sembra che questi 3 segni zodiacali avranno un dicembre altalenante, perché a momenti spensierati si sostituiranno periodi di tensione a causa dello spostamento dei pianeti da un segno all’altro. Potrebbe sembrare assurdo, eppure se un pianeta transita in un determinato segno zodiacale che nulla ha a che fare con il nostro, ciò inciderà significativamente anche sul nostro segno zodiacale.

L’influenza dei pianeti, infatti, è molto importante per le nostre giornate. Ecco perché sarà un dicembre splendente e ricco di fortuna per questi 4 segni zodiacali grazie all’energia positiva dei pianeti.

Sole e Marte

In astrologia il Sole è considerato un pianeta, anche se sappiamo bene che in realtà non è così. Il sole, infatti, è una stella. Ai fini dell’oroscopo, il Sole rappresenta la vitalità e la coscienza interiore e per questo motivo è considerato il pianeta più importante di tutti.

Quando il Sole transita in un segno, significa che arriveranno solo buone notizie e che quel segno raggiungerà la massima consapevolezza del proprio “io”. Marte, invece, rappresenta l’energia positiva e la forza per eccellenza. Anche in questo caso, se un segno è governato dal pianeta o se questo transita in quel segno, la determinazione e la carica verranno fuori.

Sarà un dicembre splendente e ricco di fortuna per questi 4 segni zodiacali grazie all’energia positiva dei pianeti

In questo bellissimo mese di dicembre prepariamoci ad assistere ad un cambio repentino del nostro essere, perché arriva Marte a dare una mano ai nati sotto i segni del Sagittario e del Leone. Sarà perché il Sagittario è il protagonista di questo periodo o per altro, ma Marte ha deciso di transitare proprio in questo segno.

Dicembre sarà al top praticamente in tutto. Quest’energia positiva, data da Marte, si rifletterà in tutti gli aspetti della vita quotidiana. I nati sotto il segno si sentiranno pronti a superare tutte questioni irrisolte, nonché a prendere decisioni importanti, soprattutto in amore.

Ottime notizie in campo lavorativo e, per quanto riguarda le feste, potrebbe essere la volta buona di riuscire a vincere qualche soldino in più durate le giocate con i familiari e gli amici.

Anche per il Leone ci sono buone notizie, perché sarà un mese ricco di positività. Tutto andrà a gonfie vele, sia in amore che sul lavoro. L’energia di Marte, infatti, si fa sentire soprattutto sotto il profilo passionale con il proprio partner. Se, invece, si è in cerca dell’anima gemella, questo è proprio il momento giusto.

Ma non dimentichiamoci del Sole che, invece, transiterà nel Capricorno e nella Vergine. Una valanga di soldi e fortuna sul lavoro nel 2022 per questo segno zodiacale che ha sofferto molto. Questo significa nuove consapevolezze, nuova presa di coscienza e magari un cambiamento di rotta della propria attitudine verso la vita in generale. Infatti, ci saranno dei riscatti proprio per questi fortunati segni zodiacali.

