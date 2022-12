Ecco quali sono i rimedi più efficaci contro un fastidiosissimo torcicollo

Rimedi contro il dolore al collo. In particolare, sono utili: termoterapia, antidolorifici, analgesici, riposo ed esercizi di allungamento e mobilizzazione. Vediamo nello specifico.

Una delle più frequenti patologie che interessano la parte alta della colonna vertebrale, è la cervicalgia. Essa, si presenta particolarmente fastidiosa in quanto è accompagnata, di solito, oltre che dal dolore al collo anche da rigidità muscolare. Talvolta, poi, addirittura, può presentarsi anche il mal di testa. Vediamo, quindi, come fronteggiare il problema al meglio, soprattutto quando il dolore è forte.

Ebbene, il primo consiglio è quello di riposare il più possibile. A questo assoceremo l’uso di un antinfiammatorio e trattamenti di termoterapia, per ottenere un migliore risultato. Tuttavia, quando si verificano sintomi strani, quali: formicolio, perdita di sensibilità o sensazione di una scossa elettrica, occorre rivolgersi allo specialista. Sicchè, se tutto si ferma alla banale ma fastidiosissima e invalidante cervicalgia, si può ricorrere ai rimedi suddetti. Se, invece, si manifestino sintomi neurologici come quelli suindicati, allora è opportuno consultare il medico. Quest’ultimo prescriverà le indagini del caso per risalire alla causa del problema.

Le cure contro la cervicalgia

Contro la cervicalgia, si possono utilizzare antidolorifici e analgesici, ma su prescrizione medica. Inoltre, con la visita ortopedica si potrà andare più a fondo del problema. Lo specialista, infatti, prescriverà gli esami necessari a formulare una diagnosi e, conseguentemente, prescrivere la terapia. Riguardo alla termoterapia indicata in precedenza, la sua utilità è visibile quando siamo di fronte ad una cervicalgia miogena. Per essa si intende quella di origine muscolare, causata da un’infiammazione. In detto caso, il calore trasmesso attraverso la terapia, consentirà di trarre il giovamento necessario. Essa risulta essere tra i rimedi più efficaci contro detta patologia. All’opposto, il freddo è del tutto sconsigliato in questi tipi di cervicalgia, in quanto rischia di aggravare la contrattura muscolare. Il tutto, sempre, fermo restando la necessità di individuare la causa del problema.

Ecco quali sono i rimedi più efficaci contro un fastidiosissimo torcicollo

Inoltre, se ci chiede quale è la migliore posizione da assumere durante il sonno se si hanno questi problemi al collo. Ebbene, poiché l’infiammazione può colpire diversi livelli della colonna cervicale, non esiste una posizione standard consigliabile. La migliore, quindi, è semplicemente, quella che provoca minore disagio.

Infine, è davvero utile fare esercizi di mobilizzazione e allungamento muscolare. Ciò per contrastare la rigidità delle articolazioni tra una vertebra e l’altra e la tensione del muscolo trapezio. Queste ultime, infatti, sono tra le cause o concause della cervicalgia muscolare. Il pilates, ad esempio, rappresenta un’ottima disciplina, consigliabile a chi soffre di questo tipo di problemi frequentemente.