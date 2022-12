Chiamare parenti e amici a Natale sarà molto più semplice grazie al nuovo aggiornamento di WhatsApp!

Molte persone, per varie esigenze, sono costrette a trascorrere il Natale lontani dai propri cari. Per ridurre le distanze, però, la tecnologia può diventare un valido alleato. In questo senso, WhatsApp può essere uno strumento davvero essenziale per mantenersi in contatto con amici e parenti. Vediamo come possiamo usarlo al meglio.

Il Natale è sicuramente uno dei periodi più attesi dell’anno, soprattutto per il clima di gioia, festa e serenità che porta nella vita di tutti noi. A pochi giorni dal suo arrivo, sono già tantissime le persone che si sono organizzate per viaggiare e per trascorrere qualche giorno lontano dalle mura domestiche. Molti altri, invece, passeranno il Natale a casa, festeggiando con parenti e amici, magari davanti ad una bella tavolata stracolma di bevande e leccornie.

Ritrovarsi in famiglia, però, non è un lusso che molte persone possono permettersi. Infatti, a causa della distanza, del lavoro, o di altre esigenze, non tutti possono trascorrere queste festività in compagnia dei propri cari. Per fortuna, però, viviamo in un’epoca in cui è possibile colmare le distanze utilizzando semplicemente il proprio smartphone. Certo, la tecnologia ha i suoi limiti ma, come si suol dire in questi casi, “è meglio di niente”.

Per chiamare parenti e amici a Natale, e sentirli molto più vicini, possiamo utilizzare WhatsApp che, grazie all’ultimo aggiornamento, ha migliorato molto l’esperienza delle chiamate vocali e delle videochiamate.

Ecco i nuovi aggiornamenti di WhatsApp che ci avvicineranno ancor di più ai nostri cari

Come riportato sul blog ufficiale di WhatsApp, quest’anno sono stati lanciati numerosi aggiornamenti che hanno migliorato diversi aspetti delle chiamate. Uno dei più importanti, ad esempio, è stato quello di aprile, grazie al quale è diventato possibile invitare, all’interno di una chiamata, ben 32 persone. Con l’upgrade di dicembre, questa possibilità sarà estesa anche alle videochiamate, che finora permettevano la partecipazione soltanto di 8 persone.

Un’altra funzionalità molto comoda, introdotta nell’ultimo aggiornamento, riguarda la possibilità di inviare messaggi privati durante la chiamata. Per farlo, basterà effettuare una pressione prolungata sul nome di un partecipante e contattarlo, senza interrompere la chiamata. Con lo stesso procedimento, è possibile anche allargare il feed audio o video, e silenziare un partecipante rumoroso o che dà fastidio.

Infine, diventerà anche più semplice invitare le persone ad una chiamata o videochiamata di gruppo, semplicemente inviando un link di partecipazione.

Chiamare parenti e amici a Natale non sarà più un’esperienza frustrante grazie a queste nuove migliorie

Oltre ad introdurre queste nuove funzionalità, gli sviluppatori di WhatsApp hanno anche effettuato delle modifiche a livello di design per migliorare l’esperienza dell’utente. In particolare, durante la chiamata di gruppo, apparirà un banner di notifica ogniqualvolta un nuovo partecipante si unirà alla conversazione.

Inoltre, da oggi in poi, verranno mostrate delle forme d’onda colorate nella casella di un partecipante che sta parlando ma con la videocamera spenta. Questo è molto comodo perché è possibile capire con facilità da dove arriva la voce.

Infine, sarà introdotto, per ora in beta su alcuni dispositivi iOS, la modalità multitasking che permetterà di ridurre ad icona la schermata della videochiamata. In questo modo, si potranno effettuare altre operazioni e, contemporaneamente, non perdersi nulla della conversazione.