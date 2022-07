Chiamiamolo comunemente torcicollo, o, tecnicamente cervicalgia, sta di fatto che ne soffrirebbero addirittura 15 milioni di italiani. Considerando che in questi giorni ci stiamo letteralmente sparando addosso ventilatori e aria condizionata, il numero potrebbe decisamente salire. Purtroppo, pur non trattandosi di una vera e propria malattia, il 40% avrebbe dichiarato di non curarlo. O, se proprio, di prendere antinfiammatori e antidolorifici alla bisogna. Quindi, sarebbero decisamente moltissimi i nostri connazionali che non curerebbero il torcicollo con degli esercizi. Decisamente in crescita, come ricorda questo studio, sarebbe invece l’utilizzo dei famosi cerotti antinfiammatori.

Quali sono le cause principali del torcicollo

Quello che chiamiamo comunemente torcicollo, altro non sarebbe che il frutto di una contrattura muscolare. Diverse, poi le cause che porterebbero a questa infiammazione:

sbalzi improvvisi di temperatura;

posture scorrette, soprattutto al lavoro;

traumi sportivi;

movimenti bruschi, magari in una zona non allenata.

Nel caso in cui invece, nonostante l’utilizzo di medicine e terapie, il dolore continuasse, sarebbe meglio rivolgersi al medico per la prescrizione di tutti gli esami necessari.

Come far passare il torcicollo e come curarlo con lo yoga e con 3 esercizi

Tra i tanti benefici che sarebbero riconosciuti allo yoga, ci sarebbe proprio quello di alleviare i dolori della cervicalgia. Oltre a questa pratica molto conosciuta, non dimentichiamo però degli esercizi molto semplici.

Il primo che conosciamo tutti, è quello di ruotare, piano, il collo, con movimenti rotatori da destra a sinistra e viceversa. Utile sarebbe anche spostare lateralmente il collo, flettendo il più possibile verso la spalla e rimanendo nella posizione per qualche secondo. Identica cosa potremmo fare spingendo il collo in avanti verso il torace e riportandolo poi indietro verso la schiena.

Un altro rimedio

Se desideriamo provare a fare un esercizio per alleviare il dolore del collo anche da supini, seguiamo questa operazione. Teniamo le gambe unite, con le braccia distese lungo i fianchi. Incrociamo le mani sopra alla nuca, sollevando dolcemente la testa da terra e spingendo il mento prima verso sinistra e poi verso destra. Cerchiamo di mantenere questa posizione per almeno una decina di secondi, che poi sicuramente aumenteremo, una volta elasticizzata la parte muscolare. Non preoccupiamoci se sentiamo tendere il muscolo perché questo sarebbe uno degli esercizi al top su come far passare il torcicollo e come curarlo.

Lettura consigliata

Miniera unica di omega 3 e 6 questo olio che potrebbe aiutare pressione e cuore